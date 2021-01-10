Стало відомо, куди переїде «чаклунський» капелюх із Софійської площі після свят

Капелюх став арт-об’єктом, під яким можна зробити яскраве фото

Скандальний капелюх буде приносити дохід своїм творцям

Капелюх, який повинен був прикрасити верхівку головної ялинки країни на Софійській площі і через який у грудні минулого року розгорівся скандал, буде демонтований зі святкового містечка, скоріш за все, у понеділок, 11 січня.

Про це повідомляє «Сегодня».

Але кияни зможуть його побачити в Києві.

Ще під час скандалу, коли капелюх була на верхівці ялинки, кілька компаній підтримали ідею її збереження. Як мінімум, 15 організацій погодилися взяти казковий капелюх до себе.

Тепер, коли введений локдаун, капелюх демонтують із Софійській площі і він переїде на дах будівлі на вулиці Дмитрівській, де знаходиться Київська школа економіки Тимофія Милованова.

«Перша організація, яка погодилася взяти до себе капелюх і прикрасити ним свою будівлю, була Kyiv School of Economics Тимофія Милованова. Нині вони повторно звернулися до нас. І ми віддаємо казковий капелюх їм в оренду на три місяці. Після цього капелюх віддамо в оренду іншим бізнес-структурам, які виявили бажання», – розповів сайту «Сегодня» Ігор Добруцький, президент Folk Ukraine, що організовує новорічне свято на Софійській площі.

Скандальний капелюх тепер буде приносити дохід своїм творцям. Втім, вартість оренди вони не озвучують.

«Можу сказати, що капелюх повернеться до нас лише 1 грудня цього року в «Добропарк», де заплановано відкриття сезону «Зима за містом», – повідомив Добруцький.

Нагадаємо, верхівку новорічної ялинки на Софійській площі спочатку прикрасили казковим капелюхом замість традиційної зірки, проте у Православній церкві України це сприйняли негативно, зауваживши, що така концепція не має жодного стосунку до Різдва Христового. Згодом із головної ялинки України зняли «казковий» капелюх та встановили традиційну різдвяну зірку.

Пізніше капелюх повернули до святкового містечка на Софійській площі і він став арт-об’єктом, під яким можна зробити яскраве фото.

Ялинка на Софійській площі посіла сьоме місце у рейтингу найкрасивіших ялинок Європи.