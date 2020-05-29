Інвестори «Аркади» перекрили Хрещатик



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Протест інвесторі забудовника «Аркада» в Києві Фото: Укрінформ

Люди обурені, що понад 12 тисяч інвесторів півтора року не можуть отримати своє житло, і вимагають реакції влади

Інвестори забудовника «Аркада» рушили від Офісу президента України та наразі перекривають рух вулицею Хрещатик.

Рух транспорту частково зупинився, автівки стоять перед учасниками акції. Кілька автівок намагалися проїхати, однак активісти їх не пропустили. Про це повідомляє Укрінфрм.

Зранку 29 травня біля будівлі Національного банку розпочався масовий мітинг ошуканих вкладників банку «Аркада», потім учасники акції рушили до Офісу президента України.

Люди вимагають реакції від влади та обурюються, що понад 12 тисяч інвесторів півтора року не можуть отримати своє житло. За словами активістів, близько сорока будинків не добудовані, хоча будівництво «було повністю законне».

Під Офісом президента України до мітингарів вийшов міністр внутрішніх справ Арсен Аваков та повідомив, що з приводу цієї ситуації відбудеться нарада у КМДА, а також пообіцяв взяти справу на особистий контроль.

Нагадаємо, 27 травня мер Києва Віталій Кличко, а також профільні заступники голови Київської міської держадміністрації зустрілись із представником забудовника ТОВ «Аркада-будівництво» задля пошуку шляхів вирішення проблеми інвесторів будівництва.