Проблемні будівництва у Києві: переговори мерії із забудовником зайшли в глухий кут



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Будівництво ЖК «Патріотика на озерах» супроводжується скандалами

У КМДА відбулася зустріч із представником забудовника ТОВ «Аркада-будівництво»

Мер Києва Віталій Кличко, а також профільні заступники голови Київської міської держадміністрації зустрілись із представником забудовника ТОВ «Аркада-будівництво» задля пошуку шляхів вирішення проблеми інвесторів будівництва.

Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Низка неврегульованих забудовником та Фондом фінансування будівництва (ФФБ створено в АТ АКБ «Аркада») питань призвели до того, що інвестори трьох житлових комплексів – «Патріотика на озерах», «Еврика» та «Патріотика» – опинилися в ситуації, вирішення якої потребує консенсусу та спільних зусиль усіх зацікавлених сторін.

Саме тому 27 травня у КМДА за участю київського міського голови Віталія Кличка відбулася спільна зустріч із представниками інвесторів, забудовника ТОВ «Аркада-будівництво», АТ АКБ «Аркада» та профільних заступників голови КМДА, відповідних структурних підрозділів міської влади.

«Протягом останніх років зростає соціальна напруга навколо об’єктів незавершеного житлового будівництва, що споруджувались із залученням коштів фізичних та юридичних осіб, у випадках, коли забудовники неспроможні з тих чи інших причин продовжувати будівництво житлових будинків», – зазначив заступник голови КМДА Вячеслав Непоп.

Зокрема, до виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) протягом останнього часу надходять численні скарги громадян, які інвестували кошти в будівництво об’єктів житлового призначення та не мають можливості скористатися конституційними правами на житло та власність через невиконання забудовником ТОВ «Аркада-будівництво» договірних зобов’язань згідно з укладеними інвестиційними угодами.

За результатами зустрічі Київська міська державна адміністрація підтвердила свою готовність сприяти в межах своїх повноважень напрацюванню подальших кроків, що нададуть змогу забудовнику відновити будівництво.

Однак, голова правління АТ АКБ «Аркада» навела низку причин, які поки що не дають змоги забудовнику ТОВ «Аркада-будівництво» та АТ АКБ «Аркада» виконати свої зобов’язання перед інвесторами.

«На сьогодні забудовником не відкоригований проект будівництва житлового комплексу «Патріотика на озерах», відтак пропозиція київського міського голови та головного архітектора столиці щодо розгляду проекту на найближчому засіданні містобудівної ради не може бути реалізована. Необхідно зазначити, що пропозиція щодо необхідності коригування проекту була озвучена забудовнику ще у 2018 році», – пояснив Непоп.

Навіть за таких обставин Київська міська державна адміністрація йде назустріч забудовнику, організувавши 28 травня у профільного заступника голови КМДА зустріч із проектною організацією, що здійснює коригування проекту ЖК «Патріотика на озерах» з метою врегулювання питань, що виникли у забудовника.

Відеозапис зустрічі, що відбулася 27 травня, викладено на сайті КМДА з метою недопущення викривлення фактів та надання всім зацікавленим сторонам достовірної інформації.

Нагадаємо, 11 квітня на пленарному засіданні Київської міської ради депутати прийняли рішення, яке передбачає створення ландшафтного заказника місцевого значення «Осокорківські луки».

11 червня Шостий апеляційний суд задовольнив позов ГО «Екопарк Осокорки» і скасував дозвіл на будівництво ЖК «Патріотика на озерах» у Києві.

2 липня 2019 року Господарський суд Києва підтримав правову позицію забудовника і прийняв рішення про визнання недійсним та скасування рішення Київської міської ради від 31 січня 2019 року, яке передбачало розірвання договорів оренди земельних ділянок, призначених для будівництва ЖК «Патріотика на озерах».