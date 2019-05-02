У Києві підлітка-зачепера вдарило струмом на даху електрички



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Поліція встановлює обставини ураження струмом підлітка на даху потяга

Увечері 30 квітня троє тринадцятирічних хлопців вирішили покататися на даху електропоїзда. Вони залізли на дах електропоїзда на залізничній станції «Дарниця». Один із хлопців доторкнувся до електричної дуги та отримав потужне ураження струмом. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Товариші потерпілого підлітка одразу ж викликали швидку. Із опіками 45% тіла непритомного хлопця госпіталізували. Наразі він вже прийшов до тями.

Інформація про вказаний факт належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Дарницького управління поліції. Правоохоронці детально вивчають причини та обставини інциденту, а після завершення перевірки події буде надана відповідна правова оцінка.

На батьків трьох підлітків складені адмінпротоколи за ст. 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Матеріали будуть передані до суду для винесення рішення відповідно до чинного законодавства. Санкція статті передбачає накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, у листопаді 2018 року у Броварах 14-річний підліток зазнав важких опіків у результаті удару струмом на товарному вагоні поїзда.