Із багатоповерхівки в Києві вистрибнула 15-річна дівчина



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Дівчина випала з четвертого поверху Фото ілюстративне

За даними лікарів швидкої допомоги, дівчина намагалася вчинити самогубство

У четвер, 22 жовтня, у Дарницькому районі Києва 15-річна дівчина випала з четвертого поверху.

Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

Виклик до диспетчерської екстреної допомоги надійшов о 21:08.

«На щастя, вижила. Госпіталізована з переломом кісток тазу, відкритим переломом правої гомілки», - повідомили медики.

За їхніми даними, дівчина намагалася вчинити самогубство.

Як повідомлялося, 22 жовтня на вулиці Солом‘янській, 14 у Солом’янському районі Києва з вікна будинку випала мама з дитиною. Від отриманих травм обидві загинули на місці.

Столичні поліцейські встановлюють обставини трагічної події. Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

Днями в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні.