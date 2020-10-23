  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Із багатоповерхівки в Києві вистрибнула 15-річна дівчина

    • Розсилка
    Дівчина випала з четвертого поверху - Із багатоповерхівки в Києві вистрибнула 15-річна дівчина
    Дівчина випала з четвертого поверху
    Фото ілюстративне

    За даними лікарів швидкої допомоги, дівчина намагалася вчинити самогубство

    У четвер, 22 жовтня, у Дарницькому районі Києва 15-річна дівчина випала з четвертого поверху.

    Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.

    Виклик до диспетчерської екстреної допомоги надійшов о 21:08.

    «На щастя, вижила. Госпіталізована з переломом кісток тазу, відкритим переломом правої гомілки», - повідомили медики.

    За їхніми даними, дівчина намагалася вчинити самогубство.

    Як повідомлялося, 22 жовтня на вулиці Солом‘янській, 14 у Солом’янському районі Києва з вікна будинку випала мама з дитиною. Від отриманих травм обидві загинули на місці.

    Столичні поліцейські встановлюють обставини трагічної події. Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

    Днями в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні.

    Київ діти лікар самогубство
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies