Із багатоповерхівки в Києві вистрибнула 15-річна дівчина
За даними лікарів швидкої допомоги, дівчина намагалася вчинити самогубство
У четвер, 22 жовтня, у Дарницькому районі Києва 15-річна дівчина випала з четвертого поверху.
Про це повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва.
Виклик до диспетчерської екстреної допомоги надійшов о 21:08.
«На щастя, вижила. Госпіталізована з переломом кісток тазу, відкритим переломом правої гомілки», - повідомили медики.
За їхніми даними, дівчина намагалася вчинити самогубство.
Як повідомлялося, 22 жовтня на вулиці Солом‘янській, 14 у Солом’янському районі Києва з вікна будинку випала мама з дитиною. Від отриманих травм обидві загинули на місці.
Столичні поліцейські встановлюють обставини трагічної події. Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.
Днями в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні.