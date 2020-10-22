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    Трагедія в Києві: з вікна багатоповерхівки випала жінка з дитиною (відео)

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    Трагедія сталася у будинку на вул.&nbsp;Солом&lsquo;янській, 14&nbsp; - Трагедія в Києві: з вікна багатоповерхівки випала жінка з дитиною (відео)
    Трагедія сталася у будинку на вул. Солом‘янській, 14 

    Поліція встановлює обставини трагічної події

    Сьогодні, 22 жовтня, на вулиці Солом‘янській, 14 у Солом’янському районі Києва з вікна будинку випала мама з дитиною.

    Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook. 

    Від отриманих травм жінка й дитина загинули.

    На місці працюють лікарі швидкої допомоги. Правоохоронці встановлюють всі обставини цієї жахливої трагедії.

    Відомо, що дитині близько 4-6 років, а жінці – близько 40.

    Поліція розглядає версію вбивства, про це під час брифінгу сказав начальник Головного Управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.

    Як повідомлялося, днями в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні.

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