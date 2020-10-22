Трагедія в Києві: з вікна багатоповерхівки випала жінка з дитиною (відео)
Поліція встановлює обставини трагічної події
Сьогодні, 22 жовтня, на вулиці Солом‘янській, 14 у Солом’янському районі Києва з вікна будинку випала мама з дитиною.
Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.
Від отриманих травм жінка й дитина загинули.
На місці працюють лікарі швидкої допомоги. Правоохоронці встановлюють всі обставини цієї жахливої трагедії.
Відомо, що дитині близько 4-6 років, а жінці – близько 40.
Поліція розглядає версію вбивства, про це під час брифінгу сказав начальник Головного Управління Нацполіції в Києві Андрій Крищенко.
Як повідомлялося, днями в Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні.