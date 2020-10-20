У Києві хворий на Covid-19 вистрибнув з вікна лікарні



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68-річний чоловік вистрибнув з четвертого поверху медзакладу

Трагедія сталася в Оболонському районі у лікарні №8, яку перепрофілювали для хворих на коронавірус

В Оболонському районі столиці хворий на коронавірус 68-річний чоловік вистрибнув з вікна лікарні. Про це йдеться на сторінці у Facebook dtp.kyiv.ua.

Зазначається, що трагедія сталася в лікарні №8, яку перепрофілювали для хворих на коронавірус.

«Інформацію про самогубство підтвердили в поліції Оболонського району. За даними правоохоронців, чоловік вистрибнув з четвертого поверху медустанови», – йдеться у повідомленні.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Слідчі допитали ще одного пацієнта, який перебував у палаті в момент вчинення самогубства.

Раніше повідомлялося, що вночі 19 жовтня з вікна інфекційного відділення Олександрівської лікарні викинулася жінка, яка також хворіла на Covid-19.

Нагадаємо, за минулу добу, 19 жовтня, у Києві коронавірус виявлено у 462 осіб. Це на 77 осіб більше, ніж за попередню добу (за добу 18 жовтня було 385 нових хворих). Від початку епідемії у Києві підтверджено 31310 випадків захворювання на Covid-19.