Поліція розслідує падіння жінки з дитиною з багатоповерхівки як умисне вбивство (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На місці працювали криміналісти Фото: скріншот відео

Жінка з дитиною випали з дев’ятого поверху

Столичні поліцейські встановлюють обставини трагічної події, під час якої матір з донькою випали з вікна квартири. Від отриманих травм обидві загинули на місці.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

«Сьогодні до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про те, що на вулиці Солом’янській з вікна квартири випала жінка з дитиною. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група, патрульні поліцейські та лікарі. Встановлено, що з дев’ятого поверху квартири випали 29-річна жінка та її 6-річна донька, які від отриманих травм померли», - йдеться в повідомленні.

На місці події правоохоронці провели ряд необхідних першочергових слідчих дій.

Попередньо встановлено, що жінка проживала у квартирі разом з родичами та мала певні життєві проблеми.

Зібрані відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчі Солом’янського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

У рамках досудового розслідування поліцейські встановлюватимуть усі обставини та причини цієї події.

Раніше соцмережі повідомили, що на вулиці Солом‘янській, 14 у Солом’янському районі Києва з вікна будинку випала мама з дитиною.