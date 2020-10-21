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    Із початку року на Київщині під колеса автівок потрапили 400 пішоходів

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    Часто самі пішоходи стають винуватцями ДТП - Із початку року на Київщині під колеса автівок потрапили 400 пішоходів
    Часто самі пішоходи стають винуватцями ДТП
    Фото ілюстративне

    У результаті ДТП травми отримали понад 350 пішоходів

    Із січня по жовтень цього року на території Київщини зафіксовано 401 дорожню автопригоду з наїздом на пішохода. 352 ДТП із них — з потерпілими.

    Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Цієї ночі ледь не трапилась ще одна. Опівночі, патрулюючи вулицю Київський Шлях у Борисполі, патрульні зупинились перед нерегульованим пішохідним переходом, щоб пропустити пішоходів. Пішоходи почали переходити дорогу та вчасно зупинились. На сусідній смузі, не пригальмовуючи, проїхав водій авто ЗАЗ.

    Інспектори наздогнали авто порушника та склали на нього постанову ч. 1 ст. 122 (Порушення правил проїзду пішохідних переходів) КУпАП.

    Патрульні закликали водіїв не ігнорувати ПДР —знижувати швидкість перед нерегульованими пішохідними переходами.

    Також правоохоронці закликають пішоходів бути уважними під час переходу дороги.

    Національна поліція України ДТП дороги водій Київщина ПДР
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