Перебігав Велику Окружну: у Києві пішохід потрапив під колеса авто (фото)



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Чоловік потрапив під автомобіль Hyundai Фото: Київ оперативний

Чоловік вирішив перебігти

У вівторок, 20 жовтня, близько 19:00 на вул. Академіка Заболотного, 35 в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

Чоловік вирішив перебігти дорогу у невстановленому місці і потрапив під автомобіль Hyundai. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

Потерпілого, 1982 року народження, було госпіталізовано до лікарні. Попередньо, у нього діагностовано закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом правої ноги та забій м’яких тканей верхнього поясу.

На місці працювала слідчо-оперативна група, яка спеціалізується на ДТП із важкими наслідками.