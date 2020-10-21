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    Перебігав Велику Окружну: у Києві пішохід потрапив під колеса авто (фото)

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    Чоловік&nbsp;потрапив під автомобіль Hyundai - Перебігав Велику Окружну: у Києві пішохід потрапив під колеса авто (фото)
    Чоловік потрапив під автомобіль Hyundai
    Фото: Київ оперативний

    Чоловік вирішив перебігти

    У вівторок, 20 жовтня, близько 19:00 на вул. Академіка Заболотного, 35 в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю пішохода.

    Чоловік вирішив перебігти дорогу у невстановленому місці і потрапив під автомобіль Hyundai. Про це повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook.

    Потерпілого, 1982 року народження, було госпіталізовано до лікарні. Попередньо, у нього діагностовано закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом правої ноги та забій м’яких тканей верхнього поясу.

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    Перебігав Велику Окружну: у Києві пішохід потрапив під колеса авто (фото)
    Перебігав Велику Окружну: у Києві пішохід потрапив під колеса авто (фото)
    Перебігав Велику Окружну: у Києві пішохід потрапив під колеса авто (фото)
    Перебігав Велику Окружну: у Києві пішохід потрапив під колеса авто (фото)

    На місці працювала слідчо-оперативна група, яка спеціалізується на ДТП із важкими наслідками.

    Національна поліція України ДТП Київ автомобіль чоловік
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