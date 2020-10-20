У Києві п’яна водійка з дитиною в авто ганяла по зустрічній і влаштувала ДТП (відео)



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Порушення ПДР зафіксували камери відеоспостереження Фото: скріншот відео

Патрульні склали на водійку три протоколи та постанову

До київської поліції звернулося декілька очевидців того, що на бульварі Перова в Києві зустрічною смугою рухається автомобіль Mercedes, який вчинив ДТП та полишив місце пригоди. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

Інспектори швидко виявили Mercedes. Автомобіль продовжував рух попри те, що на передньому колесі зовсім не було гуми.

Патрульні зупинили Mercedes на вулиці Курнатовського, за кермом перебувала жінка з ознаками сп'яніння, а в салоні перебувала малолітня дитина. Водійка не визнавала за собою факту порушення ПДР. На її погляд, вимоги про зупинку патрульних були безпідставними.

Жінка погодилася пройти тест на стан сп'яніння на місці зупинки за допомогою приладу «Драгер», результат - 1,6 проміле.

Патрульні склали на водійку протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), за ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП та склали постанову за рух зустрічною смугою. Інспектори евакуювали автомобіль Mercedes на штрафмайданчик.

Як повідомлялося, 19 жовтня на Позняках п'яний водій протаранив два автомобілі.