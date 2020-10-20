На Троєщині серйозне ДТП: автомобілі зіткнулися лоб в лоб (відео)
У результаті зіткнення автомобілі отримали серйозні пошкодження
Фото: скріншот відео
На місці працюють рятувальники, лікарі, поліція
Сьогодні, 20 жовтня, на вулиці Драйзера в Деснянському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.
Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, два легкових автомобілі зіткнулися лоб в лоб.
У результаті ДТП є потерпілі. Їх кількість і стан поки що невідомі.
На місці аварії працюють лікарі, рятувальники ДСНС і поліція.
Інформація про причини ДТП встановлюється.
Як повідомлялося, 19 жовтня на Позняках п'яний водій протаранив два автомобілі.