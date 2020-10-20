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    На Троєщині серйозне ДТП: автомобілі зіткнулися лоб в лоб (відео)

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    У результаті зіткнення автомобілі отримали серйозні пошкодження - На Троєщині серйозне ДТП: автомобілі зіткнулися лоб в лоб (відео)
    У результаті зіткнення автомобілі отримали серйозні пошкодження
    Фото: скріншот відео

    На місці працюють рятувальники, лікарі, поліція

    Сьогодні, 20 жовтня, на вулиці Драйзера в Деснянському районі Києва сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода.

    Як повідомляється на сторінці «Київ оперативний» у Facebook, два легкових автомобілі зіткнулися лоб в лоб. 

    У результаті ДТП є потерпілі. Їх кількість і стан поки що невідомі.

    На місці аварії працюють лікарі, рятувальники ДСНС і поліція.

    Інформація про причини ДТП встановлюється.

    Як повідомлялося, 19 жовтня на Позняках п'яний водій протаранив два автомобілі.

    Національна поліція України ДТП Київ ДСНС водій автомобіль рятувальники
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