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    Jack Daniel’s і Hendrick’s із однієї бочки: у Києві викрито виробництво фальсифікованого елітного алкоголю (фото)

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    Спиртовмісну суміш сумнівної якості розливали у скляні пляшки з етикетками відомих виробників алкогольної продукції - Jack Daniel’s і Hendrick’s із однієї бочки: у Києві викрито виробництво фальсифікованого елітного алкоголю (фото)
    Спиртовмісну суміш сумнівної якості розливали у скляні пляшки з етикетками відомих виробників алкогольної продукції
    Фото: ГУ ДФС у Києві

    Столичні податківці виявили підпільне виробництво лікеро-горілчаних виробів

    Днями працівники Головного управління ДФС у Києві в рамках операції «Акциз-2020» провели резонансне вилучення лікеро-горілчаних виробів. Фальсифікат маскували під відомі алкогольні бренди: Hendrick’s, Diplomatico, Jack Daniel’s Gentleman, Albreg 10 Years Old, Tito’s Handmade Vodka, Maker’s Mark.

    Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

    Податківці під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури виявили підпільне виробництво лікеро-горілчаних виробів. Їх виготовленням займався громадянин, який, окрім цього, ще й організував схему зі збуту контрафактної офтальмологічної техніки російського виробництва.

    Алгоритм незаконного виробництва підакцизних товарів був такий: спирт змішували з водою, додаючи концентрати харчових добавок, а далі, отримавши за допомогою спеціального обладнання спиртовмісну суміш сумнівної якості, розливали у скляні пляшки з етикетками відомих виробників алкогольної продукції.

    Під час санкціонованого судом обшуку було виявлено та вилучено обладнання для масового виробництва алкогольних напоїв: резервуари, діжки, шланги, насоси, а також спирт, лікеро-горілчані вироби тощо.

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    Jack Daniel’s і Hendrick’s із однієї бочки: у Києві викрито виробництво фальсифікованого елітного алкоголю (фото)
    Jack Daniel’s і Hendrick’s із однієї бочки: у Києві викрито виробництво фальсифікованого елітного алкоголю (фото)
    Jack Daniel’s і Hendrick’s із однієї бочки: у Києві викрито виробництво фальсифікованого елітного алкоголю (фото)
    Jack Daniel’s і Hendrick’s із однієї бочки: у Києві викрито виробництво фальсифікованого елітного алкоголю (фото)
    Jack Daniel’s і Hendrick’s із однієї бочки: у Києві викрито виробництво фальсифікованого елітного алкоголю (фото)
    Jack Daniel’s і Hendrick’s із однієї бочки: у Києві викрито виробництво фальсифікованого елітного алкоголю (фото)
    Jack Daniel’s і Hendrick’s із однієї бочки: у Києві викрито виробництво фальсифікованого елітного алкоголю (фото)

    Було вилучено товарно-матеріальних цінностей загальною орієнтовною вартістю 1,322 млн грн, з яких підакцизних товарів - на суму 1,272 млн грн.

    Слідство триває.

    Теги: обшук ДФС Київ кримінал податки алкоголь
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