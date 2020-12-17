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    Правоохоронці демонтували ще три нелегальні АЗС у Києві та області (фото)

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    Під час обшуків&nbsp;вилучено обладнання незаконно розміщених АЗС&nbsp; - Правоохоронці демонтували ще три нелегальні АЗС у Києві та області (фото)
    Під час обшуків вилучено обладнання незаконно розміщених АЗС 
    Фото: ГУ ДФС у Київській області

    Під час операції було вилучено понад 30 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів

    Співробітники податкової міліції Київщини під процесуальним керівництвом прокуратури області демонтували три нелегальні АЗС, розташовані в Києві та столичній області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області.

    В рамках досудового розслідування кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України встановлено, що деякі громадяни здійснювали незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів. Збут палива відбувався через мережу підконтрольних автозаправних станцій.

    Під час проведення обшуків вилучено обладнання незаконно розміщених АЗС та понад 30 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів, що можуть не відповідати вимогам державних стандартів та реалізовувались за готівку.

    Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей становить більше 1,8 млн. грн.

    Досудове розслідування триває.

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    Правоохоронці демонтували ще три нелегальні АЗС у Києві та області (фото)
    Правоохоронці демонтували ще три нелегальні АЗС у Києві та області (фото)
    Правоохоронці демонтували ще три нелегальні АЗС у Києві та області (фото)
    Правоохоронці демонтували ще три нелегальні АЗС у Києві та області (фото)
    Правоохоронці демонтували ще три нелегальні АЗС у Києві та області (фото)
    Правоохоронці демонтували ще три нелегальні АЗС у Києві та області (фото)

    Нагадаємо, днями податківці Києва спільно з працівниками Київської міської держадміністрації та ДСНС під час операції «Акциз 2020» демонтували незаконно розміщені автозаправні комплекси та вилучили паливно-мастильні матеріали на понад 317 тис. грн.

    Теги: ДФС прокуратура Київ податки Київщина АЗС
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