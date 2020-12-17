Правоохоронці демонтували ще три нелегальні АЗС у Києві та області (фото)

Під час обшуків вилучено обладнання незаконно розміщених АЗС

Під час операції було вилучено понад 30 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів

Співробітники податкової міліції Київщини під процесуальним керівництвом прокуратури області демонтували три нелегальні АЗС, розташовані в Києві та столичній області. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Державної фіскальної служби в Київській області.

В рамках досудового розслідування кримінального провадження за ст. 204 Кримінального кодексу України встановлено, що деякі громадяни здійснювали незаконне виготовлення паливно-мастильних матеріалів. Збут палива відбувався через мережу підконтрольних автозаправних станцій.

Під час проведення обшуків вилучено обладнання незаконно розміщених АЗС та понад 30 тисяч літрів паливно-мастильних матеріалів, що можуть не відповідати вимогам державних стандартів та реалізовувались за готівку.

Загальна сума вилучених товарно-матеріальних цінностей становить більше 1,8 млн. грн.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, днями податківці Києва спільно з працівниками Київської міської держадміністрації та ДСНС під час операції «Акциз 2020» демонтували незаконно розміщені автозаправні комплекси та вилучили паливно-мастильні матеріали на понад 317 тис. грн.