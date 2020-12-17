Столичні фармацевтичні підприємства ухилялись від сплати податків (фото)

Під час обшуків податківці вилучили кошти та фармацевтичні товарно-матеріальні цінності на 18 млн грн

Головне управління Державної фіскальної служби в Києві викрило фармацевтичні підприємства, які ухилялись від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

Працівники ДФС у рамках розслідування провели ряд обшуків в офісних та складських приміщеннях, де виявили, вилучили та передали на відповідальне зберігання готівкові кошти, фінансово-господарську документацію, чорнові записи та товарно-матеріальні цінності (фармацевтичної групи) загальною орієнтовною вартістю понад 18 млн гривень.

Встановлено, що група громадян України оформлювала безтоварні операції, використовуючи ряд підприємств із ознаками фіктивності. Також понад 30 ФОП співпрацювали з підприємствами фармацевтичного сектору з метою мінімізації податків у великих розмірах.

«Мінімізація податків у сфері медицини, в теперішній час, в період пандемії, є жахливою загрозою для бюджету країни, а також для її громадян», – зазначив в.о. голови ДФС України Дмитро Сосинович.

Наразі триває досудове розслідування.

Нагадаємо, у столиці співробітники Державної фіскальної служби викрили менеджмент мережі піцерій в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.