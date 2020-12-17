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    Столичні фармацевтичні підприємства ухилялись від сплати податків (фото)

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    Податківці провели обшуки у складських приміщеннях фармацевтичних підприємств - Столичні фармацевтичні підприємства ухилялись від сплати податків (фото)
    Податківці провели обшуки у складських приміщеннях фармацевтичних підприємств
    Фото: ГУ ДФС у Києві

    Під час обшуків податківці вилучили кошти та фармацевтичні товарно-матеріальні цінності на 18 млн грн

    Головне управління Державної фіскальної служби в Києві викрило фармацевтичні підприємства, які ухилялись від сплати податків. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДФС у Києві.

    Працівники ДФС у рамках розслідування провели ряд обшуків в офісних та складських приміщеннях, де виявили, вилучили та передали на відповідальне зберігання готівкові кошти, фінансово-господарську документацію, чорнові записи та товарно-матеріальні цінності (фармацевтичної групи) загальною орієнтовною вартістю понад 18 млн гривень.

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    Столичні фармацевтичні підприємства ухилялись від сплати податків (фото)
    Столичні фармацевтичні підприємства ухилялись від сплати податків (фото)
    Столичні фармацевтичні підприємства ухилялись від сплати податків (фото)
    Столичні фармацевтичні підприємства ухилялись від сплати податків (фото)

    Встановлено, що група громадян України оформлювала безтоварні операції, використовуючи ряд підприємств із ознаками фіктивності. Також понад 30 ФОП співпрацювали з підприємствами фармацевтичного сектору з метою мінімізації податків у великих розмірах.

    «Мінімізація податків у сфері медицини, в теперішній час, в період пандемії, є жахливою загрозою для бюджету країни, а також для її громадян», – зазначив в.о. голови ДФС України Дмитро Сосинович.

    Наразі триває досудове розслідування.

    Нагадаємо, у столиці співробітники Державної фіскальної служби викрили менеджмент мережі піцерій в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

    Теги: обшук ДФС фармринок Київ податки
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