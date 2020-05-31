Євреї Києва подякували Кличку (фото)



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Віталій Кличко запевнив, що діяльність громад буде всіляко підтримуватися і надалі Фото речника єврейської громади міста Києва та Головного рабина Києва

Головний рабин Києва привітав мешканців столиці та подякував Кличку за службу містянам

До дня Києва, що традиційно відзначають останньої неділі травня, Головний рабин міста Києва рав Йонатан Бін’ямін Маркович зустрівся з міським головою Віталієм Кличком щоб особисто привітати та подякувати за небувалий розвиток культурного життя Столиці та відчуття безпеки для кожного киянина.

«Пане Голово! Дозвольте мені від імені єврейської громади Києва та киян подякувати Вам за вчасно проведені заходи проти пандемії Covid-19 та за те, як покращилось місто за останні роки! Багато людей раніше скаржилися, що вони бояться ходити містом вночі. Тепер майже всюди є яскраве освітлення, камери спостереження. Навіть не всюди в Європейських містах є стільки світла.

І це світло не лише фізичне – завдяки вашій підтримці – дуже багато людей можуть робити добрі справи для Києва та громади, відкриваються школи. З’являються нові парки, де діти з батьками весело проводять час разом. Це все пошиирє світло і духовне!» – сказав Рабин, даруючи грамоту від Єврейської громади міста Києва», сказав Головний рабин Києва.

Також, очільник КМДА привітав євреїв столиці із минулим у п’ятницю святом Шавуотом (Днем Дарування Тори і 10 заповідей) і навіть отримав традиційні для свята, кошерну халу та молочні смаколики.

Під час зустрічі, Віталій Кличко запевнив, що діяльність громад буде всіляко підтримуватися і надалі.

«Ребе, дякую Вам за ваші теплі слова! Дійсно, ми у КМДА завжди раді допомогти, якщо хтось готовий докладати зусиль для розвитку міста!

Ми щасливі, що є такі люди, справжні патріоти України та Києва – не має значення чи народилися вони тут, чи переїхали. Нас об’єднує Любов до свого міста!» – зазначив Віталій Кличко.

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