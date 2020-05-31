У Києві вже 2 985 випадків захворювання на коронавірус



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За добу в столиці одужали 11 людей

За добу захворіла 81 людина

У Києві підтверджено вже 2 985 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, при цьому за останню добу у столиці захворіла 81 людина, 11 з них – медики. Про це повідомив у Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко.

«За минулу добу в Києві лабораторно підтвердили захворювання на коронавірус у 81 людини. 11 з них – медики. На сьогодні в столиці вже 2 985 підтверджених випадків захворювання на COVID-19», – повідомив Кличко.

З його слів, нові захворілі: 40 жінок віком від 26 до 86 рокiв, 4 дівчинки від 2 до 8 років, 31 чоловік від 19 до 86 рокiв, 6 хлопчиків – трьом з них по 1 року, іншим – 2, 6 та 11 років.

Також він повідомив, що за добу до лікарень міста госпіталізували 16 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Одужали за добу в столиці, зі слів Кличка, 11 людей. Усього коронавірус за час пандемії подолали 648 жителів Києва.

«Зазначу, що найбільше випадків захворювання зафіксували в Дніпровському районі – 25, у Деснянському та Дарницькому – по 14 випадків», – додав міський голова.

«Я звертаюся до всіх: не будьте легковажними, не нехтуйте правилами! Бо зараз, коли ми почали запроваджувати послаблення, головне – щоб вірус не вирвався з-під контролю. Щоб нам знову не довелося повертатися на карантин. Бережіть себе!» – підсумував Кличко.

Коронавірус в Україні

Всього 23672

Хворіють 13426

Одужали 9538

Померли 708

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Нагадаємо, станом на 9:00 31 травня в Україні зафіксовано 468 нових випадків коронавірусу, це на 75 випадків більше, ніж учора (393). Усього виявлено 23 672 випадки коронавірусної хвороби.

Також зафіксовано 12 летальних випадків. Одужали 277 пацієнтів.

Всього за час пандемії в Україні захворіло 23 672 особи. З них смертельних випадків – 708. Також одужали 9 538 осіб.