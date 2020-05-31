Вибори мера Києва. «Слуга народу», близький до Коломойського, підтвердив свої наміри
Нардеп братиме участь у праймеріз на вибори мера Києва
Народний депутат Олександр Ткаченко опублікував привітання з Днем Києва та підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера міста. Про це Олександр заявив у дописі на власній Facebook-сторінці.
«Масив Відрадний, Київ. Тут я народився та виріс. Сьогодні День міста і для кожного з нас воно має свій вимір прекрасного, на лівому чи правому березі. Головне, що нас об’єднує – це гордість за історію древньої столиці», написав нардеп.
Ткаченко наголосив, що настав час повернути гордість за те, яке місто може бути сьогодні та завтра. Містом для людей, а не для ненажерливих чиновників чи забудовників. Місто, в якому жити достойно, красиво і приємно.
«Тому вирішив брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера міста. Повернемо собі гордість за Київ», повідомив Ткаченко.