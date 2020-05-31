Вибори мера Києва. «Слуга народу», близький до Коломойського, підтвердив свої наміри



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На початку жовтня 2019-го Ткаченко подав до НАЗК декларацію як кандидата на посаду голови КМДА Фото УНІАН

Нардеп братиме участь у праймеріз на вибори мера Києва

Народний депутат Олександр Ткаченко опублікував привітання з Днем Києва та підтвердив, що буде брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера міста. Про це Олександр заявив у дописі на власній Facebook-сторінці.

«Масив Відрадний, Київ. Тут я народився та виріс. Сьогодні День міста і для кожного з нас воно має свій вимір прекрасного, на лівому чи правому березі. Головне, що нас об’єднує – це гордість за історію древньої столиці», написав нардеп.

Ткаченко наголосив, що настав час повернути гордість за те, яке місто може бути сьогодні та завтра. Містом для людей, а не для ненажерливих чиновників чи забудовників. Місто, в якому жити достойно, красиво і приємно.

«Тому вирішив брати участь у праймеріз «Слуги народу» на вибори мера міста. Повернемо собі гордість за Київ», повідомив Ткаченко.

Нагадаємо, Олександр Ткаченко народний депутат від Слуги народу і ексголова медіахолдингу 1+1, який належить одіозному олігарху Коломойському. На початку жовтня 2019-го він подав до НАЗК свою декларацію як кандидата на посаду голови КМДА. Однак зрештою ця посада йому не дісталась.