Кабмін передумав створювати Національне військове кладовище в Биківні

Кладовище планують розмістити на території Гатненської громади

Кабінет міністрів вирішив перенести місце створення Національного військового меморіального кладовища (НВМК) з Києва до Гатного у Фастівському районі Київської області. Про це йдеться у повідомленні Міністерства у справах ветеранів.

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Зазначається, що уряд 19 серпня ухвалив постанову «Про реалізацію експериментального проекту щодо проектування Національного військового меморіального кладовища», яка передбачає проектування такого меморіального кладовища на території Гатненської громади. Кладовище облаштують на земельних ділянках площею 258,7 га і 7,9 га.

«Уряд прискорить терміни проектування Національного військового меморіального кладовища. Прийняли документ, який врегульовує процедуру проектування такого меморіального кладовища на території Гатненської громади Фастівського району Київської області, а також механізм відведення земельних ділянок для зазначених потреб. Маємо гідно вшанувати пам’ять українських Героїв, які віддали своє життя за свободу та незалежність України. Ми назавжди перед ними в боргу», – зазначив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Нагадаємо, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів державної установи «Національне військове меморіальне кладовище».

Пізніше департамент містобудування та архітектури Київської міської адміністрації отримав завдання розробити докладний план території для започаткування Національного військового меморіального цвинтаря на урочищі «Лиса гора». У листопаді 2022 року організація з охорони природи «Київський еколого-культурний центр» висунула пропозицію щодо надання п'яти вільних земельних ділянок для створення Національного військового меморіального цвинтаря, замінюючи цим плановане розміщення на урочищі «Лиса гора».

У березні 2023 року Мінветеранів і Мінкультури запропонували створити Національне військове меморіальне кладовище біля заповідника «Биківнянські могили» в Києві.

18 серпня в заповіднику «Биківнянські могили» заявили, що Національний військовий меморіальний кладовище неможливо збудувати в Биківнянському лісі в стислі терміни, а в Українському інституті національної пам'яті заявили, що розміщення Національного військового меморіального кладовища поруч із Південним кладовищем Києва має прискорити його будівництво.