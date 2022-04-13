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    Події в Україні

    Напис «Діти» та дірки від куль: у Бучі з’явилося кладовище знищених авто (фото, відео)

    У кожній із автівок хтось мирних українців був убитий або ж поранений - Напис «Діти» та дірки від куль: у Бучі з’явилося кладовище знищених авто (фото, відео)
    У кожній із автівок хтось мирних українців був убитий або ж поранений
    фото: Олексій Гончаренко/Facebook

    Автівки розстріляні, спалені, у деяких абсолютно відсутнє скло

    У місті Буча Київської області з’явилося кладовище знищених та пошкоджених через війну машин. У кожній із автівок хтось мирних українців був убитий або ж поранений. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Олексій Гончаренко. Він також опублікував знімки транспорту.

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    Напис «Діти» та дірки від куль: у Бучі з’явилося кладовище знищених авто (фото, відео)
    Напис «Діти» та дірки від куль: у Бучі з’явилося кладовище знищених авто (фото, відео)
    Напис «Діти» та дірки від куль: у Бучі з’явилося кладовище знищених авто (фото, відео)
    Напис «Діти» та дірки від куль: у Бучі з’явилося кладовище знищених авто (фото, відео)

    Автівки розстріляні, спалені, у деяких абсолютно відсутнє скло. На багатьох знищених машинах є таблички із написом «Діти».

    Також відео з автокладовища в Telegram опублікував радник глави Міністерства внутрішніх справ України Антон Геращенко.

    Нагадаємо, 13 квітня прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан відвідав місто Буча під Києвом, де загинули кілька сотень мирних жителів від рук російських окупантів.

    Також президенти Польщі, Литви, Латвії та Естонії Анджей Дуда, Гітанас Науседа, Егітс Левітс та Алар Каріс в рамках візиту до України відвідали селище Бородянка Київської області, яка була майже вщент зруйнована російськими військами.

    Теги: росія окупанти депутат діти Антон Геращенко війна Олексій Гончаренко Буча Анджей Дуда Україна Facebook Telegram місто окупація радник #stoprussia
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    Напис «Діти» та дірки від куль: у Бучі з’явилося кладовище знищених авто (фото, відео)