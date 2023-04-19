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На скільки поховань буде розраховане Національне військове кладовище: роз'яснення Мінветеранів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
На скільки поховань буде розраховане Національне військове кладовище: роз'яснення Мінветеранів
Національний історико-меморіальний заповідник «Биківнянські могили»
Новинарня

Міністерство переглянуло близько десяти можливих ділянок цвинтарів і зупинилося на Биківнянських могилах

Проєкт Національного військового меморіального кладовища передбачає розміщення 50 тис. поховань. Про це повідомив Директор департаменту громадянської ідентичності та ветеранського розвитку Міністерства у справах ветеранів Максим Кушнір, передає «Укрінформ».

«Ми розглядаємо варіант, що меморіальне кладовище буде для близько 50 тисяч поховань, не враховуючи колумбарію, оскільки в колумбарії можна здійснити більше поховань», – сказав чиновник.

Водночас Кушнір зауважив, що міністерство переглянуло близько десяти можливих ділянок цвинтарів і зупинилося на Биківнянських могилах. За його словами, основним орієнтиром для проєкту буде кладовище у Стокгольмі, оскільки саме там близько 40 тис. поховань припадає на зону соснового бору. 

Нагадаємо, Національне військове меморіальне кладовище для поховання загиблих захисників та захисниць України, які відстоювали незалежність нашої держави, буде облаштоване в Києві на Биківні.

Перед цим Мінветеранів, МКІП, УІНП, КМДА разом із родинами загиблих оглянули й проаналізувати запропоновані ділянки під будівництво. У цьому місці мають бути створені умови для поховання загиблих вже цього року.

Ділянка, яку розглядають для кладовища, має площу близько 90 га. Влада розглядає опцію організувати постійний доїзд до локації від станції метро «Лісова».

Теги: військові поховання війна Київщина

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