Кабмін спровокував у Києві новий вид шахрайства з лічильниками

Киян попереджають про новий вид шахрайства з газовими лічильниками

ПАТ «Київгаз» попередив про новий вид шахрайства із встановленням квартирних лічильників у місті Київ. «Шахраї звертаються до киян переважно похилого віку із пропозицією придбати індивідуальний пристрій обліку за ціною 4900 грн. Пояснюють, що лічильник встановлять нібито вже наступного дня, а вартість пристрою та проведених робіт



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Встановлення лічильника газу

Киян попереджають про новий вид шахрайства з газовими лічильниками

ПАТ «Київгаз» попередив про новий вид шахрайства із встановленням квартирних лічильників у місті Київ.

«Шахраї звертаються до киян переважно похилого віку із пропозицією придбати індивідуальний пристрій обліку за ціною 4900 грн. Пояснюють, що лічильник встановлять нібито вже наступного дня, а вартість пристрою та проведених робіт буде повністю компенсовано протягом десяти календарних днів, що стало можливим у зв’язку із останніми змінами до законодавства», - йдеться в повідомленні прес-служби «Київгазу».

У зв’язку з цим товариство повідомляє:

Середня вартість пристрою та робіт зі встановлення квартирного лічильника в середньому становить 2500 грн. Шахраї пропонують придбати застарілу модель лічильника, ринкова вартість якої насправді є в 6-7 разів меншою від запропонованої ціни. Визначення порядку і розмірів компенсації витрат на придбання та встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу покладено на Кабінет міністрів України. Станом на сьогоднішній день відповідний порядок не визначено.

«Київгаз» просить киян поширювати інформацію про актуальні схеми шахрайства серед осіб похилого віку.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу.

До закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» додається положення, відповідно до якого з метою забезпечення комерційного обліку природного газу для населення, суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території оснащують населення (побутових споживачів) індивідуальними лічильниками газу. Разом з тим, загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлений лише за згодою співвласників багатоквартирного будинку.

«Побутові споживачі (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за природний газ суб'єкту господарювання, що здійснює розподіл природного газу на відповідній території. Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення приладів обліку природного газу для споживачів встановлюються Кабінетом міністрів України», - йдеться у документі.