Порошенко підписав закон про встановлення населенню лічильників газу

Закон врегульовує питання встановлення засобів комерційного обліку газу, зокрема в багатоквартирних будинках

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу. Про це повідомляє прес-служба глави держави. Як повідомлялося, закон був прийнятий Верховною Радою 21 грудня 2017 року.



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Встановлення лічильника газу

Закон врегульовує питання встановлення засобів комерційного обліку газу, зокрема в багатоквартирних будинках

Президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до Закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу. Про це повідомляє прес-служба глави держави.

Як повідомлялося, закон був прийнятий Верховною Радою 21 грудня 2017 року.

До закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» додається положення, відповідно до якого з метою забезпечення комерційного обліку природного газу для населення, суб'єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території оснащують населення (побутових споживачів) індивідуальними лічильниками газу. Разом з тим, загальнобудинковий лічильник газу може бути встановлений лише за згодою співвласників багатоквартирного будинку.

«Побутові споживачі (населення) можуть самостійно забезпечити встановлення індивідуальних приладів обліку природного газу (індивідуальних лічильників) з подальшою компенсацією таких витрат за рахунок коштів, які ними сплачуються за природний газ суб'єкту господарювання, що здійснює розподіл природного газу на відповідній території. Порядок і розміри компенсації витрат на придбання та встановлення приладів обліку природного газу для споживачів встановлюються Кабінетом міністрів України», - йдеться у документі.

Крім того, законом передбачається, що у разі ненадання співвласниками багатоквартирного будинку згоди на встановлення загальнобудинкового лічильника газу суб'єктам господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, припинення розподілу природного газу таким споживачам забороняється. Також законом встановлено, що встановлення індивідуальних лічильників природного газу може здійснюватися на умовах співфінансування побутових споживачів та суб'єктів господарювання за рахунок тарифу на розподіл природного газу. Крім того, законом змінено термін встановлення індивідуальних лічильників газу з 1 січня 2018 року на 1 січня 2021 року.

Законом також встановлено, що суб’єкти господарювання, що здійснюють розподіл природного газу на відповідній території, зобов’язані забезпечити встановлення саме індивідуальних лічильників газу, а не загальнобудинкових. Законом визначено механізм встановлення індивідуальних лічильників газу малозабезпеченим категоріям громадян (отримувачам субсидій та інших соціальних виплат) незалежно від наявності загальнобудинкового лічильника.