Картка киянина отримала новий дизайн (фото)



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Картка виконана у синьому кольорі Фото: Юрій Назаров, Facebook

Картка киянина багатофункціональна, і користуватися нею можуть не лише пільговики

Картка киянина отримала новий вигляд. Тепер дизайн картки виконаний у лаконічному синьому кольорі.

Про це повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що вигляд картки новий, але внутрішньо вона так само багатофункціональна.

«Деякі кияни помилково думають, що карткою користуються виключно пільговики. Але це зовсім не так, - підкреслив Назаров. - Отримати картку можуть усі громадяни, що проживають або працевлаштованi у Києві. До того ж власники картки можуть використовувати її не лише як банківську».

Можливості Картки киянина:

ключ до низки е-послуг завдяки ідентифікації власника через BankID

проїзний у транспорті

оплата комунальних без комісії

квитки у музеї та театри Києва зі знижкою, а іноді й взагалі безкоштовно

спеціальні ціни на ліки в аптеках «Фармація»

знижки на хліб у кіосках «Київхліб»

система знижок у торговельних мережах столиці

Зараз налічується більше 800 тисяч власників Картки киянина.