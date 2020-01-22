Картка киянина отримала новий дизайн (фото)
Картка киянина багатофункціональна, і користуватися нею можуть не лише пільговики
Картка киянина отримала новий вигляд. Тепер дизайн картки виконаний у лаконічному синьому кольорі.
Про це повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров на своїй сторінці у Facebook.
Він зазначив, що вигляд картки новий, але внутрішньо вона так само багатофункціональна.
«Деякі кияни помилково думають, що карткою користуються виключно пільговики. Але це зовсім не так, - підкреслив Назаров. - Отримати картку можуть усі громадяни, що проживають або працевлаштованi у Києві. До того ж власники картки можуть використовувати її не лише як банківську».
Можливості Картки киянина:
- ключ до низки е-послуг завдяки ідентифікації власника через BankID
- проїзний у транспорті
- оплата комунальних без комісії
- квитки у музеї та театри Києва зі знижкою, а іноді й взагалі безкоштовно
- спеціальні ціни на ліки в аптеках «Фармація»
- знижки на хліб у кіосках «Київхліб»
- система знижок у торговельних мережах столиці
Зараз налічується більше 800 тисяч власників Картки киянина.