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    Картка киянина отримала новий дизайн (фото)

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    Картка виконана у синьому кольорі - Картка киянина отримала новий дизайн (фото)
    Картка виконана у синьому кольорі
    Фото: Юрій Назаров, Facebook

    Картка киянина багатофункціональна, і користуватися нею можуть не лише пільговики

    Картка киянина отримала новий вигляд. Тепер дизайн картки виконаний у лаконічному синьому кольорі.

    Про це повідомив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров на своїй сторінці у Facebook.

    Він зазначив, що вигляд картки новий, але внутрішньо вона так само багатофункціональна.

    «Деякі кияни помилково думають, що карткою користуються виключно пільговики. Але це зовсім не так, - підкреслив Назаров. - Отримати картку можуть усі громадяни, що проживають або працевлаштованi у Києві. До того ж власники картки можуть використовувати її не лише як банківську».

    Можливості Картки киянина:

    • ключ до низки е-послуг завдяки ідентифікації власника через BankID
    • проїзний у транспорті
    • оплата комунальних без комісії
    • квитки у музеї та театри Києва зі знижкою, а іноді й взагалі безкоштовно
    • спеціальні ціни на ліки в аптеках «Фармація»
    • знижки на хліб у кіосках «Київхліб»
    • система знижок у торговельних мережах столиці

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    Картка киянина отримала новий дизайн (фото)
    Картка киянина отримала новий дизайн (фото)

    Зараз налічується більше 800 тисяч власників Картки киянина.

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