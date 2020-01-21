«Немає різниці»: кияни пропонують встановити пам’ятник Коломойському



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Олігарх Ігор Коломойський

Одна з ідей - створити пам'ятник у вигляді великого мішка зеленого кольору з грошима

На сайті Київської міської ради з’явилася петиція із пропозицією встановити на Бессарабській площі в центрі Києва пам’ятник олігарху Ігорю Коломойському.

Петиція №9311 «Встановити пам'ятник видатному громадському діячу сучасності Коломойському І.В. (бо не важливо під яким пам'ятником зустрічатися)» зареєстрована у розділі електронних петицій 9 січня 2020 року.

«На Бессарабській площі на місці пам'ятника Леніну В.І., або будь-де в іншому місці (неважливо де) встановити пам'ятник Коломойському І.В., бо неважливо під яким пам'ятником зустрічатися», - написав автор петиції Сергій Мандровський-Соколов.

Зазначається, що «пам'ятник можна створити на повний зріст/бюст/погруддя, або взагалі у вигляді великого мішка зеленого кольору з грошима (на розгляд громади)».

На думку автора петиції, особлива увага повинна стосуватись наявності асфальту навколо пам'ятника та ліхтарів для освітлення композиції.

«Гадаю, що це поліпшить комунікацію між закоханими парами будь-якої статі, збільшить народжуваність та толерантність у населення, яке мешкає на вулицях (проспектах, бульварах, провулках) з неважливо якою для них назвою та буде сприяти покращенню інвестиційного клімату в державі», - вважає автор петиції.

Напевно, подати таку петицію киянина надихнуло новорічне привітання президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, президент Зеленський у привітанні закликав українців у 2020 році перетворити єдність на національну ідею.

Він шокував українців своїм привітанням. Зокрема, Зеленський декілька разів переходив на російську мову та заявив, що мова спілкування українців не важлива.

За словами президента «ми усі уявляємо країну однаково: де немає війни. Де неважливо, як названа вулиця, бо вона освітлена та заасфальтована. Де немає різниці біля якого пам’ятника ти чекаєш дівчину, в яку закоханий».