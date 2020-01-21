У Києві активно ведеться боротьба з «тіньовими» дитсадками



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Столична влада підтримує приватні дитсадки, які мають ліцензії

Уже рік у Києві діє програма «Гроші ходять за дитиною», яка передбачає компенсацію містом певних витрат у садочках будь-якої форми власності. За словами профільного заступника голови Київської міської держадміністрації Валентина Мондриївського, уже 25 приватних дошкільних закладів столиці підписали договори з містом і отримують гроші з міського бюджету. Таким чином, за рік батьки дітей, які ходять у подібні приватні заклади, сплачують із власної кишені на 36 тисяч гривень менше.

«Кияни отримали більшу свободу дій та можливостей у виборі дитячого садочка для своєї дитини. Але міська влада наполягає на тому, що при обранні приватного закладу, батьки мають переконатися, що заклад має ліцензію і відповідає встановленим нормам. Тільки так ми можемо упевнитись, що умови перебування дітей є безпечними. Ми й надали готові розширювати співпрацю з приватними дошкільними закладами», – зазначив Мондриївський.

Заступник голови КМДА підкреслив, що у столиці останнім часом активно розпочали боротьбу з тіньовими навчальними закладами, які не намагалися отримати ліцензії, як виявили перевірки. На сьогодні ліцензування освітніх закладів – це проста і прозора процедура, а для батьків, у першу чергу, – гарантія безпеки їхніх дітей.

«Ми і надалі будемо підтримувати ті заклади, які працюють у правовому полі й сподіваємось, що в цьому році переважна більшість приватних садочків підпише договори, які дадуть змогу користуватися програмою «Гроші ходять за дитиною», – заявив Мондриївський.

Нагадаємо, минулого тижня до Подільського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про те, що в приватному будинку на вулиці Достоєвського незаконно функціонує дитячий садочок, де утримують більше 10 дітей. Працівники поліції провели невідкладний обшук у будинку.