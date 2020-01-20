Скільки платять і кого шукають роботодавці Києва



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Середній розмір заробітної плати у вакансіях становить 7,9 тис. грн

Станом на 1 січня 2020 року, кількість вакансій, заявлених роботодавцями до столичної служби зайнятості, у порівнянні з 1 січня 2019 року, зросла на 12% та становила 8,7 тис. одиниць. Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася інформація про 10 тис. пропозицій роботи, отриманих з інших джерел. Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.

Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 7,9 тис. грн, що на 1063 грн (16%) більше, ніж на 1 січня 2019 року.

За видами економічної діяльності більшість вакансій налічується у сферах:

державного управління й оборони та транспорту (15%);

адміністративного обслуговування (13%);

в освіті (11%);

на підприємствах переробної промисловості (10%);

в торгівлі (8%).

За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігається:

на робітників за найпростішими професіями (20%);

на кваліфікованих робітників з інструментом (19%);

на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування;

на працівників сфери обслуговування й торгівлі (13%).

Також Київський міський центр зайнятості повідомляє, що, станом на 1 січня 2020 року, кількість безробітних у Києві становила 8,8 тис. осіб; допомогу по безробіттю отримували 7,7 тис. осіб.

Як повідомлялося, у Україні за місяць кількість безробітних збільшилася майже на 50 тисяч осіб.