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    Скільки платять і кого шукають роботодавці Києва

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    Скільки платять і кого шукають роботодавці Києва

    Середній розмір заробітної плати у вакансіях становить 7,9 тис. грн

    Станом на 1 січня 2020 року, кількість вакансій, заявлених роботодавцями до столичної служби зайнятості, у порівнянні з 1 січня 2019 року, зросла на 12% та становила 8,7 тис. одиниць. Крім того, у базі даних служби зайнятості містилася інформація про 10 тис. пропозицій роботи, отриманих з інших джерел. Про це повідомляє Київський міський центр зайнятості.

    Середній розмір заробітної плати у вакансіях становив 7,9 тис. грн, що на 1063 грн (16%) більше, ніж на 1 січня 2019 року.

    За видами економічної діяльності більшість вакансій налічується у сферах:

    • державного управління й оборони та транспорту (15%);
    • адміністративного обслуговування (13%);
    • в освіті (11%);
    • на підприємствах переробної промисловості (10%);
    • в торгівлі (8%).

    За професійними групами найбільший попит роботодавців спостерігається:

    • на робітників за найпростішими професіями (20%);
    • на кваліфікованих робітників з інструментом (19%);
    • на робітників з обслуговування, експлуатації устаткування;
    • на працівників сфери обслуговування й торгівлі (13%).

    Також Київський міський центр зайнятості повідомляє, що, станом на 1 січня 2020 року, кількість безробітних у Києві становила 8,8 тис. осіб; допомогу по безробіттю отримували 7,7 тис. осіб.

    Як повідомлялося, у Україні за місяць кількість безробітних збільшилася майже на 50 тисяч осіб.

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