«Чорні» реєстратори: киянин привласнив житловий комплекс вартістю 55 млн грн

Кіберполіція викрила масштабну рейдерську схему: киянин привласнив цілий житловий комплекс



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Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та реєстрації організатора та двох його спільників Фото: Нацполіція

Киянин залучив до схеми двох спільників та «чорних» реєстраторів

Через незаконне переоформлення нерухомого майна киянину вдалося привласнити цілий житловий комплекс на Київщині вартістю понад 55 мільйонів гривень.

Про це повідомляє Департамент кіберполіції.

Зазначається, що під час досудового розслідування справи «чорних» реєстраторів поліцейські встановили нові обставини, у зв’язку з чим було прийнято рішення про відкриття нового кримінального провадження.

Працівники кіберполіції спільно зі слідчими поліції Київщини, за процесуального керівництва місцевої прокуратури Київщини, встановили, що до такої діяльності причетний 55-річний киянин.

Чоловік був одним зі співвласників житлового комплексу. В процесі будівництва житлових будинків підозрюваний вирішив привласнити все майно. Для цього він організував злочинну схему з переоформлення житлового комплексу на своє ім’я.

До такої діяльності залучив двох спільників та «чорних» реєстраторів. Спільники відповідали за організацію діяльності всіх процесів злочинної схеми та рейдерське захоплення житлового комплексу.

До обов’язків «чорних» реєстраторів входило переоформлення нерухомого майна за допомогою підроблених документів, а також незаконне втручання в державний реєстр речових прав на нерухоме майно. При цьому злам самої бази не відбувався. Зловмисники для таких втручань використовували ключі доступу користувачів тимчасово окупованих територій.

Таким чином організатору вдалося привласнити житловий комплекс на Київщині вартістю понад 55 мільйонів гривень. Це було підтверджено під час проведення усіх необхідних експертиз в рамках досудового розслідування.

Правоохоронці провели обшуки за місцями проживання та реєстрації організатора та двох його спільників. За результатами було вилучено документацію, печатки підприємств, «чорнові» записи та комп’ютерну техніку.

Наразі організатору та його спільникам оголошено підозру за ч.3 ст.206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) КК України. Їм загрожує до 10 років ув’язнення та конфіскація майна.