Оперативники розшукують псевдороботодавців, які виманювали гроші у киян (фото)



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У шахрайстві підозрюються дві особи

Столичні оперативники розшукують зловмисників, які під приводом працевлаштування у Франції та Німеччині виманювали гроші у мешканців Києва. Після отримання авансу за псевдопослугу подільники припиняли контакти з потерпілими.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правопорушники діяли на території Шевченківського району Києва. Після отримання перших платежів від потерпілих фігуранти відразу змінювали місця розташування «офісу».

За підозрою у скоєнні цього кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються дві особи.

У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, поліцейські встановили анкетні дані одного з фігурантів: це – Кучма Ілля Олександрович, 06.10.1998 року народження.





Особа іншого фігуранта встановлюється.

«При наявності будь-якої інформації про осіб, які зображені на фото, просимо повідомити за телефонами: (097) 122-21-41, (044) 486-03-06 або 102. Анонімність гарантується», - закликають у поліції.