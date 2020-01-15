Оперативники розшукують псевдороботодавців, які виманювали гроші у киян (фото)
У шахрайстві підозрюються дві особи
Столичні оперативники розшукують зловмисників, які під приводом працевлаштування у Франції та Німеччині виманювали гроші у мешканців Києва. Після отримання авансу за псевдопослугу подільники припиняли контакти з потерпілими.
Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.
Правопорушники діяли на території Шевченківського району Києва. Після отримання перших платежів від потерпілих фігуранти відразу змінювали місця розташування «офісу».
За підозрою у скоєнні цього кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються дві особи.
У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, поліцейські встановили анкетні дані одного з фігурантів: це – Кучма Ілля Олександрович, 06.10.1998 року народження.
Особа іншого фігуранта встановлюється.
«При наявності будь-якої інформації про осіб, які зображені на фото, просимо повідомити за телефонами: (097) 122-21-41, (044) 486-03-06 або 102. Анонімність гарантується», - закликають у поліції.