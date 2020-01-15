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    Оперативники розшукують псевдороботодавців, які виманювали гроші у киян (фото)

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    Оперативники розшукують псевдороботодавців, які виманювали гроші у киян (фото)

    У шахрайстві підозрюються дві особи

    Столичні оперативники розшукують зловмисників, які під приводом працевлаштування у Франції та Німеччині виманювали гроші у мешканців Києва. Після отримання авансу за псевдопослугу подільники припиняли контакти з потерпілими.

    Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Правопорушники діяли на території Шевченківського району Києва. Після отримання перших платежів від потерпілих фігуранти відразу змінювали місця розташування «офісу».

    За підозрою у скоєнні цього кримінального правопорушення обґрунтовано підозрюються дві особи.

    У рамках досудового розслідування, розпочатого за ч. 2 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України, поліцейські встановили анкетні дані одного з фігурантів: це – Кучма Ілля Олександрович, 06.10.1998 року народження. 


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    Особа іншого фігуранта встановлюється.

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    «При наявності будь-якої інформації про осіб, які зображені на фото, просимо повідомити за телефонами: (097) 122-21-41, (044) 486-03-06 або 102. Анонімність гарантується», - закликають у поліції.

    Національна поліція України Київ кримінал шахрайство кияни розшук
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