Зеленський підписав закон про боротьбу з аграрним рейдерством



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Закон спрямований на забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земділянок

Президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству.

Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

На сторінці відповідного законопроєкту № 0858 зазначається, що 13 січня документ повернуто із підписом президента.

Закон, зокрема, спрямований на забезпечення захисту майнових прав власників і користувачів земельних ділянок, запобігання протиправному поглинанню та захопленню підприємств у аграрному секторі економіки, вирішення інших питань у сфері регулювання земельних відносин.

У документі прописано вдосконалення процедури держреєстрації земельних ділянок, прав на них, взаємодії Державного земельного кадастру та державного реєстру прав на нерухоме майно.

Верховна Рада ухвалила закон «Про внесення змін до Земельного кодексу України та деяких інших законодавчих актів щодо протидії рейдерству» 5 грудня 2019 року.

За словами голови Комітету Верховної Ради з питань аграрної та земельної політики Миколи Сольського, документ дозволить комплексно протидіяти рейдерству та на законодавчому рівні створить дієві запобіжники для протидії протиправному захопленню земельних ділянок.

Голова комітету зауважив, що в разі запровадження закону державний реєстр і державний кадастр будуть в автоматичний спосіб обмінюватися інформацією.

Також цей закон зобов’язує оцифрувати усі наявні у Держгеодастрі відомості про раніше видані державні акти та зареєстровані договори оренди і в максимально стислі терміни внести ці дані до кадастру.

За словами голови комітету, законом вводяться запобіжники щодо підробляння документів нотаріального типу.