У Києві значно подорожчали квартири: де і на скільки зросли ціни графіка



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Ціни на житло в Києві зростають

Спостерігається загальне зростання цін на вторинному ринку нерухомості

У другому півріччі 2019 року ціни на одно-, дво- і трикімнатні квартири в Києві виросли в середньому на 11% або $7,15 тис.

Середня вартість однокімнатної квартири в столиці склала $50,35 тис., двокімнатної - $70,5 тис. Ціни на трикімнатні квартири впритул наблизилися до шестизначної цифри - їх продають в середньому за $98,35 тис. Про це йдеться в аналітиці OLX Нерухомість за II півріччя 2019 року.

Однокімнатні квартини

Найдешевшими однокімнатними квартирами в місті може «похвалитися» Святошинський район, де їх можна купити в середньому за $33 тис.. За пів року ціни тут виросли на 10%, при тому, що в середньому в Києві однокімнатки подорожчали на 13%.

На $900 дорожчі однокімнатні квартири в Деснянському районі - в середньому $33,9 тис., проте оголошень тут найменше в Києві.

ТОП-3 районів з найдешевшими однокімнатками столиці закриває Дніпровський район - тут житло продають в середньому за $40 тис.

Найбільше подорожчали однокімнатки в Дарницькому районі - на 22%. Тепер купити тут однокімнатну квартиру коштує вже не $41,1 тис., а $50 тис., при цьому пропозицій тут найбільше.

Широкий вибір однокімнаток також у швидкозростаючому Голосіївському районі, однак коштують вони дорожче - в середньому $56 тис.

Найдорожче житло, як і раніше, на Печерську - оселитися в однокімнатній квартирі в найпрестижнішому районі столиці можна за $115 тис.. До речі, тут ціни виросли найменше - на 6%.

Двокімнатні квартири

Вигідні варіанти двокімнаток варто шукати в найдешевших районах Києва - Деснянському, Дніпровському і Святошинському. Двокімнатні квартири продають на OLX Нерухомість за $45 тис., $46 тис. і $48 тис. відповідно. Однак в Дніпровському і Святошинському районах шансів знайти житло більше, адже вибір там ширший.

Найзначніша зміна в ціні відбулася в Солом'янському районі, де ще пів року тому можна було купити двокімнатку за $48 тис., тепер за неї доведеться викласти $62,25 тис. Значно піднялися в ціні і двокімнатні квартири в центральному Шевченківському районі - на 20%, або $15 тис. Тепер їх продають в середньому за $90 тис. Цей район - другий в рейтингу найдорожчих в Києві. Трохи дешевші квартири в Голосіївському районі - по $79 тис. На Печерську, де продають найбільше двокімнатних квартир, їх вартість складає $140 тис.

Трикімнатні квартири

Попри загальне зростання цін на вторинному ринку нерухомості, у двох районах Києва купити трикімнатну квартиру стало навіть дешевше. У Шевченківському трикімнатки зменшилися в ціні на $6 тис., або 4,5%, і тепер середня ціна складає $129 тис. грн. Також хороші новини для охочих придбати трикімнатну квартиру в Солом'янському районі, адже ціни тут зменшилися на $1 тис., закріпившись на рівні $75 тис. Вибір житла широкий, як в одному, так і в іншому районі.

В цілому ж ціни на трикімнатки стартують від $54 тис. у Деснянському районі, $64,7 тис. у Святошинському і $70 тис. у Дніпровському. Серед найдорожчих трикімнатні квартири в Голосіївському ($113 тис.) і Печерському ($230 тис.) районах.