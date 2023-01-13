Кияни обрали нові назви для двох станцій метро та кількох вулиць

83% користувачів застосунку проголосували за перейменування станції «Площа Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв»

У застосунку «Київ Цифровий» завершилося рейтингове електронне голосування щодо перейменувань окремих міських об’єктів, зокрема, двох станцій метро, назви яких пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами. Голосування тривало до 11 січня.

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Учасники опитування підтримали чотири з п’яти пропозицій, виставлених на голосування.

76% респондентів згодні, аби станція «Дружби народів» називалася «Звіринецька».

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90% висловилися за те, щоб іще не збудована станція гілки на Виноградар з проєктною назвою «Проспект Правди» називалася б «Варшавська». Йдеться про мікрорайон новобудов ЖК «Варшавський» – саме туди протягнули нову лінію.

83% користувачів застосунку проголосували за перейменування станції «Площа Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв». Аналогічно пропонують перейменувати саму площу, а вулицю Льва Толстого переназвати на честь Гетьмана Павла Скоропадського. Ці три пропозиції йшли пакетом в одному питанні.

«У українців є асоціація з найвищою державною нагородою «Герой України» і крім багатьох достойних людей, бойових офіцерів, солдатів, нею нагороджували також негідних людей, які в різний спосіб стали колаборантами. Щоб не звужувати все це до державної нагороди, а щоб це була асоціація з усіма, хто героїчно захищав українську землю, віддавав своє життя і здоров'я, то варіант «Українських героїв» був підтриманий комісією», – розповів «Супільному» член Київської комісії з питань найменувань Павло Островський.

Окрім того, 88% учасників голосування погодилися із тим, щоб бульвар Перова став Воскресенським проспектом, а проспект Визволителів перейменували на честь українського художника і співзасновника Української академії мистецтв Георгія Нарбута.

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Оскільки у Києві вже існує вулиця Павла Скоропадського на Бессарабці, щоб уникнути дублювання у «Київ Цифровому» її пропонували перейменувати на честь мера Києва (1996-2006 рр.) Олександра Омельченка, який помер у 2021 році. Утім 74% учасників опитування цей варіант не підтримали.

За кожне з питань голосували приблизно 21-22 тисячі містян.