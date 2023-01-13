Головна Київ Новини
search button user button menu button

Кияни обрали нові назви для двох станцій метро та кількох вулиць

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Кияни обрали нові назви для двох станцій метро та кількох вулиць
76% респондентів згодні, аби станція «Дружби народів» називалася «Звіринецька»
фото ілюстративне

83% користувачів застосунку проголосували за перейменування станції «Площа Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв»

У застосунку «Київ Цифровий» завершилося рейтингове електронне голосування щодо перейменувань окремих міських об’єктів, зокрема, двох станцій метро, назви яких пов’язані з Російською Федерацією та її сателітами. Голосування тривало до 11 січня.

Учасники опитування підтримали чотири з п’яти пропозицій, виставлених на голосування.

76% респондентів згодні, аби станція «Дружби народів» називалася «Звіринецька».

90% висловилися за те, щоб іще не збудована станція гілки на Виноградар з проєктною назвою «Проспект Правди» називалася б «Варшавська». Йдеться про мікрорайон новобудов ЖК «Варшавський» – саме туди протягнули нову лінію.

83% користувачів застосунку проголосували за перейменування станції «Площа Льва Толстого» на «Площу Українських Героїв». Аналогічно пропонують перейменувати саму площу, а вулицю Льва Толстого переназвати на честь Гетьмана Павла Скоропадського. Ці три пропозиції йшли пакетом в одному питанні.

«У українців є асоціація з найвищою державною нагородою «Герой України» і крім багатьох достойних людей, бойових офіцерів, солдатів, нею нагороджували також негідних людей, які в різний спосіб стали колаборантами. Щоб не звужувати все це до державної нагороди, а щоб це була асоціація з усіма, хто героїчно захищав українську землю, віддавав своє життя і здоров'я, то варіант «Українських героїв» був підтриманий комісією», – розповів «Супільному» член Київської комісії з питань найменувань Павло Островський.

Окрім того, 88% учасників голосування погодилися із тим, щоб бульвар Перова став Воскресенським проспектом, а проспект Визволителів перейменували на честь українського художника і співзасновника Української академії мистецтв Георгія Нарбута.

Оскільки у Києві вже існує вулиця Павла Скоропадського на Бессарабці, щоб уникнути дублювання у «Київ Цифровому» її пропонували перейменувати на честь мера Києва (1996-2006 рр.) Олександра Омельченка, який помер у 2021 році. Утім 74% учасників опитування цей варіант не підтримали.

За кожне з питань голосували приблизно 21-22 тисячі містян.

 

Теги: метро Герой України вулиця Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Скандал із перейменуванням консерваторії Чайковського: стартував збір підписів
Скандал із перейменуванням консерваторії Чайковського: стартував збір підписів
5 сiчня, 15:37
Сучасну назву – Лаврська – частина вулиці отримала у 2010 році. До цього – уся вулиця мала назву Івана Мазепи.
Вулицю Лаврську перейменувати на честь Мазепи: на сайті Київради зареєстровано петицію
28 грудня, 2022, 14:43
Конституційний суд розставив крапки над «і» у питанні перейменування Московської церкви
Конституційний суд пояснив вимогу перейменування УПЦ МП
28 грудня, 2022, 10:14

Новини

Авіанавчання в Білорусі: влада оцінила загрозу наступу на Київ
Авіанавчання в Білорусі: влада оцінила загрозу наступу на Київ
Кияни обрали нові назви для двох станцій метро та кількох вулиць
Кияни обрали нові назви для двох станцій метро та кількох вулиць
Коригував удари по енергетиці і складах ЗСУ: під Києвом затримано агента ФСБ
Коригував удари по енергетиці і складах ЗСУ: під Києвом затримано агента ФСБ
Борис Джонсон найближчим часом відвідає Київ: названо причину
Борис Джонсон найближчим часом відвідає Київ: названо причину
Київ відновлює рух швидкісного трамвая
Київ відновлює рух швидкісного трамвая
Казахстанці дражнять Путіна. У Києві теж запрацювала юрта незламності
Казахстанці дражнять Путіна. У Києві теж запрацювала юрта незламності

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
71K
Путін проти Пашиняна. Росія висунула Вірменії нові претензії
28K
13 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19K
Обшуки в колаборанта Сальдо: ДБР знайшло «подарунок» від Путіна (фото)
19K
Аналітики ISW підтвердили захоплення Росією Соледара
14K
Глава МЗС Росії Лавров їде в Білорусь: названо причину
8899
В Україні – загальнонаціональна хвилина мовчання

Новини

Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
Сьогодні, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
Сьогодні, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
Сьогодні, 06:20
Російський друг Таїсії Повалій знову переписав свій бізнес в Україні – ЗМІ
Вчора, 14:27
Порошенка виключено з делегації ПАРЄ. Опозиція відреагувала на скандал
Вчора, 11:52
Українська авіація потужно ударила по позиціях окупантів – Генштаб
Вчора, 06:58

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту