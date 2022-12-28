Вулицю Лаврську перейменувати на честь Мазепи: на сайті Київради зареєстровано петицію

Сучасну назву – Лаврська – частина вулиці отримала у 2010 році. До цього – уся вулиця мала назву Івана Мазепи.

Однією з причин, чому повернення вулиці імені Мазепи досі не відбулось, називають необхідність зміни нумерації будинків

Сьогодні, 28 грудня, на сайті Київради булла зареєстровано петицію з проханням перейменувати вулицю Лаврську на честь гетьмана Івана Мазепи. Автор петиції Андрій Лупак.

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«Пропоную спільними зусиллями відновити справедливість – замість нав’язаної московською церквою і режимом Януковича назви Лаврська повернути вулиці ім’я Івана Мазепи. Один з найвидатніших державних діячів в історії українського народу та меценат, який розбудовував Києво-Печерську Лавру заслуговує бути вшанованим в назві цієї вулиці», – зазначив Лупак.

Однією з причин, чому повернення вулиці імені Мазепи досі не відбулось, за словами Андрія Лупака, називають необхідність зміни нумерації будинків. Є пропозиція, як можна мінімізувати незручності для мешканців вулиці:

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Ділянку від площі Слави до вулиці Добровольчих Батальйонів перейменувати на Івана Мазепи з відновленням нумерації, яка була до липня 2010 року;

Ділянці від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі повернути історичну назву Новонаводницька, яку вона носила до 1981 року. Для цієї ділянки змінювати нумерацію немає потреби.

Сучасну назву – Лаврська – частина вулиці отримала у 2010 році. До цього – уся вулиця мала назву Івана Мазепи. У 2016 році вже реєстрували петицію про перейменування, але вона не набрала потрібних підписів.

На сайті Київради зареєстрували петицію з проханням перейменувати вулицю Лаврську на честь Мазепи.

Нагадаємо, депутати Київради перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського.