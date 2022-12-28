Головна Київ Новини
search button user button menu button

Вулицю Лаврську перейменувати на честь Мазепи: на сайті Київради зареєстровано петицію

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вулицю Лаврську перейменувати на честь Мазепи: на сайті Київради зареєстровано петицію
Сучасну назву – Лаврська – частина вулиці отримала у 2010 році. До цього – уся вулиця мала назву Івана Мазепи.
колаж: Вечірній Київ

Однією з причин, чому повернення вулиці імені Мазепи досі не відбулось, називають необхідність зміни нумерації будинків

Сьогодні, 28 грудня, на сайті Київради булла зареєстровано петицію з проханням перейменувати вулицю Лаврську на честь гетьмана Івана Мазепи. Автор петиції Андрій Лупак.

«Пропоную спільними зусиллями відновити справедливість – замість нав’язаної московською церквою і режимом Януковича назви Лаврська повернути вулиці ім’я Івана Мазепи. Один з найвидатніших державних діячів в історії українського народу та меценат, який розбудовував Києво-Печерську Лавру заслуговує бути вшанованим в назві цієї вулиці», – зазначив Лупак.

Однією з причин, чому повернення вулиці імені Мазепи досі не відбулось, за словами Андрія Лупака, називають необхідність зміни нумерації будинків. Є пропозиція, як можна мінімізувати незручності для мешканців вулиці:

  • Ділянку від площі Слави до вулиці Добровольчих Батальйонів перейменувати на Івана Мазепи з відновленням нумерації, яка була до липня 2010 року;
  • Ділянці від вулиці Добровольчих батальйонів до Наводницької площі повернути історичну назву Новонаводницька, яку вона носила до 1981 року. Для цієї ділянки змінювати нумерацію немає потреби.

Сучасну назву – Лаврська – частина вулиці отримала у 2010 році. До цього – уся вулиця мала назву Івана Мазепи. У 2016 році вже реєстрували петицію про перейменування, але вона не набрала потрібних підписів.

На сайті Київради зареєстрували петицію з проханням перейменувати вулицю Лаврську на честь Мазепи.

Нагадаємо, депутати Київради перейменували ще 32 вулиці, провулки та бульвари, назви яких пов’язані з Росією та радянським минулим. Зокрема, перейменували бульвар Дружби Народів на бульвар імені фундатора української армії Миколи Міхновського. 

Читайте також: Про одне перейменування вулиці, яке «забули»
Теги: Київ вулиця меценат петиція

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Може настав час повернути Києву не лише всю вулицю Івана Мазепи?»
Про одне перейменування вулиці, яке «забули»
9 грудня, 08:21
У центрі з'явиться вулиця Українських Героїв 
Перейменування вулиць Одеси: влада ухвалила суперечливе рішення 
23 грудня, 13:04
Вулицю можуть перейменувати на Привокзальну
Місто на Хмельниччині запустило процедуру перейменування вулиці Богуслаєва
27 жовтня, 21:42

Новини

Вулицю Лаврську перейменувати на честь Мазепи: на сайті Київради зареєстровано петицію
Вулицю Лаврську перейменувати на честь Мазепи: на сайті Київради зареєстровано петицію
Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області
Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області
У Києві затримано відомих «злодіїв у законі»
У Києві затримано відомих «злодіїв у законі»
Екстрені відключення світла у столиці: КМДА зробила прогноз до кінця зими
Екстрені відключення світла у столиці: КМДА зробила прогноз до кінця зими
Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області
Відключення світла: яка ситуація сьогодні у Києві та області
Які заборони діятимуть під час новорічних і різдвяних свят: роз'яснення КМДА
Які заборони діятимуть під час новорічних і різдвяних свят: роз'яснення КМДА

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
На вихід із Лаври. Драма митрополита Павла
56K
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
15K
Уряд ліквідував Фонд соціального страхування: що чекає на українців
9287
Дев'ять причин, чому криза 2023 року почнеться саме з Китаю
8573
СБУ потролила Путіна з перстнями (фото)
8281
«Путін – Сатана»: Данілов різко звернувся до представників Московської церкви

Новини

ЗСУ розгромили базу окупантів під Каховкою: пів сотні загиблих росіян
Сьогодні, 06:55
Уряд збирається дозволити виїзд за кордон ще одній категорії населення
Вчора, 18:39
ЗСУ уразили важливий військовий об’єкт росіян – Генштаб
Вчора, 18:21
Перейменування церкви: Московський патріархат прокоментував рішення суду
Вчора, 18:02
Росіянам до Єгипту тепер зась: авіакомпаніям РФ остаточно заборонено польоти
Вчора, 17:23
Енергетична тривога: Шмигаль анонсував гарні новини на свята
Вчора, 16:52

Прес-релізи

В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
В Україні зʼявився мобільний застосунок для навчання дітей без світла та інтернету
23 грудня, 09:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту