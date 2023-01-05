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Скандал із перейменуванням консерваторії Чайковського: стартував збір підписів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скандал із перейменуванням консерваторії Чайковського: стартував збір підписів
фото ілюстративне

Студенти та частина викладачів консерваторії виступають за перейменування закладу

Частина викладачів та студентів Національної музичної академії України (НМАУ) ініціювали збір підписів, щоб прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви установи.

«Більшістю голосів делегатів було вирішено відтермінувати предметний розгляд питання перейменування та провести наукову експертизу доцільності вилучення імені П. І. Чайковського з назви Академії. Це чергове безпринципне рішення спричинило осуд студентів, частини професорсько-викладацького складу та мистецької спільноти України. Згідно з їхніми очікуваннями і попередженнями, провідні російські медіа знову позитивно відреагували на подію», – йдеться в повідомленні.

Ініціатори наполягають на тому, що позиція частини колективу НМАУ, затверджена рішенням Конференції трудового колективу, грубо суперечить настановам культурної та інформаційної політики держави під час війни, спотворює її міжнародний імідж та перешкоджає просуванню національної культури в світі. Та вимагають вилучити ім’я Петра Ілліча Чайковського з назви Національної музичної академії України.

«Зважаючи на все зазначене, вимагаємо забезпечити відповідність діяльності керівництва та колективу Національної музичної академії України засадам державної культурної політики, визначеним Міністерством культури та інформаційної політики України, Комітетом з питань гуманітарної та інформаційної політики Верховної Ради України, Українським інститутом», – йдеться у листі.

Проголосувати можна тут.

Нагадаємо, 27 грудня стало відомо, що трудовий колектив Національної музичної академії України не захотів прибрати ім'я російського композитора Петра Чайковського з назви установи

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Теги: Мінкульт Київ студенти

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