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Конституційний суд пояснив вимогу перейменування УПЦ МП

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Конституційний суд пояснив вимогу перейменування УПЦ МП
Конституційний суд розставив крапки над «і» у питанні перейменування Московської церкви
фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Рішення КСУ стосовно перейменування УПЦ МП посилює позицію держави

Конституційний суд визнав конституційним закон про перейменування УПЦ МП. Про це на пресконференції зазначив виконувач обов'язків голови суду і співдоповідач Сергій Головатий, повідомляє кореспондент «Главкома». 

Головатий нагадав, що у законі розглядалися два аспекти – повна назва і обмеження доступу певних категорій священнослужителів до військової служби, які представляють релігійну організацію з центром у країні-агресорі. За його словами, право на віросповідання, на відміну від права на життя, не є абсолютним, у що держава може втручатися, коли ідеться про зовнішній аспект.

Водночас доповідач підкреслив, що «законодавець не вказав назву релігійних організацій», щодо яких ідеться. За словами судді, співдоповідача у справі Олександра Петришина, «питання на те, на кого поширюватиметься – це питання релігієзнавчої експертизи».

Петришин зазначив, що КСУ у розгляді цього питання стимулював закон про введення воєнного стану.

«Рішення КСУ посилює позицію держави, і розставлені крапки над «і», – сказав Петришин. 

Нагадаємо, Конституційний суд визнав таким, що відповідає Конституції, закон, згідно з яким Українська православна церква Московського патріархату має змінити назву і вказати свою приналежність до Росії. Ухвалений закон зобов’язав релігійні об’єднання відображати належність до релігійної організації (об’єднання) за межами України, до якої вона входить, шляхом обов’язкового відтворення у своїй назві повної статутної назви такої релігійної організації. 

Московський патріархат відмовився змінювати назву, попри рішення Конституційного суду. 

Як повідомляв «Главком», суддя Конституційного суду Ірина Завгородня, яка вже відправлена у відставку, готувала проєкт рішення на користь Московської церкви. 

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Теги: війна росія окупанти Україна

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