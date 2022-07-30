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Киянин допоміг втекти за кордон кільком десяткам призовників (фото)

Оксана Воронцова
Сьогодні, 11:08 glavcom.ua
Киянин допоміг втекти за кордон кільком десяткам призовників (фото)
СБУ провела обшук за місцем фактичного проживання підозрюваного
фото: СБУ

СБУ затримала ділка, що заробляв на незаконному переправленні через державний кордон чоловіків

Служба безпеки України затримала киянина, який організував схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації у військовий час. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Слідством встановлено, що зловмисник забезпечував своїх «клієнтів» повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тис. з особи.

За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.

Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку – $1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.

У ході обшуків за місцем фактичного проживання правоохоронці вилучили:

  • готові до збуту підробки;
  • комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.
3 фото
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Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила групу зловмисників, які допомагали громадянам РФ легалізуватися у нашій державі. Ділки виготовляли для іноземців паспорти громадянина України

Теги: кримінал кияни СБУ війна мобілізація

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