Киянин допоміг втекти за кордон кільком десяткам призовників (фото)
СБУ затримала ділка, що заробляв на незаконному переправленні через державний кордон чоловіків
Служба безпеки України затримала киянина, який організував схему незаконного переправлення через державний кордон чоловіків, які підлягають мобілізації у військовий час. Про це повідомляє пресцентр СБУ.
Слідством встановлено, що зловмисник забезпечував своїх «клієнтів» повним пакетом підроблених документів, у тому числі й підтверджуючими листами щодо навчання у закордонних вищих навчальних закладах. Це коштувало $3,5 тис. з особи.
За оперативною інформацією, його послугами скористалися майже два десятки громадян. Наразі їх особи встановлено, щодо них буде окремо прийнято рішення відповідними правоохоронними органами.
Співробітники СБУ задокументували факт одержання завдатку – $1500. Після цього ділка затримали у Києві при передачі повного пакету підроблених документів.
У ході обшуків за місцем фактичного проживання правоохоронці вилучили:
- готові до збуту підробки;
- комп’ютерне обладнання та засоби зв’язку з доказами протиправної діяльності.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України.
Як повідомлялося, Служба безпеки України викрила групу зловмисників, які допомагали громадянам РФ легалізуватися у нашій державі. Ділки виготовляли для іноземців паспорти громадянина України
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