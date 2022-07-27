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СБУ впіймала ворожого інформатора, який зливав дані білорусам

Надія Клочко
Сьогодні, 11:34 glavcom.ua
СБУ впіймала ворожого інформатора, який зливав дані білорусам
Білоруських силовиків особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях
СБУ

Інформатор передав дані білоруським правоохоронцям під час незаконного перетину кордону

Служба безпеки викрила зловмисника, який «злив» інформацію про розташування блокпостів, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ, а також інших військових формувань на території західної України. «Сусідів» особливо цікавили укріплення на прикордонних територіях. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Як встановило і документально засвідчило слідство, інформатор передав дані білоруським правоохоронцям під час незаконного перетину державного кордону з Білоруссю.

Перевіряється інформація про інші «візити» чоловіка до ворожих правоохоронців і спецслужб.

СБУ впіймала ворожого інформатора, який зливав дані білорусам фото 1

«Наразі фігуранту повідомлено про підозру за ч.2 ст.114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших військових формувань). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленні волі строком від п’яти до восьми років», – йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування триває, іде системна робота, аби встановити всі деталі підривної роботи фігуранта проти національної безпеки України.

Нагадаємо, раніше СБУ знешкодила російську агентурну мережу, яка коригувала ракетні удари по Донецькій залізниці. Співробітники СБУ викрили на співпраці з ворогом керівниця однієї з місцевих станцій «Укрзалізниці». Перебуваючи на посаді, вона «зливала» агресорам закриту інформацію щодо переміщення Сил оборони України на території області.

Також нещодавно на Херсонщині була виявлена мережа зрадників, які зливали ворогу інформацію.

Раніше Служба безпеки України також затримала російську агентку, яка збирала інформацію про місця розташування військової техніки, блок-постів, об’єктів критичної інфраструктури, а також цивільних та військових об’єктів у столиці та області.

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Теги: СБУ Рівненщина війна Білорусь

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