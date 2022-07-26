СБУшник погорів на чималому хабарі (фото)
Оперативник обіцяв «дах» для підприємця
«Послуги» правоохоронець оцінив у $60 тис.
Співробітники внутрішньої безпеки СБУ у співпраці з НАБУ та САП викрили оперативника Служби безпеки на хабарі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.
«Зловмисник вимагав неправомірну вигоду від фігуранта одного з кримінальних проваджень. Натомість обіцяв «сприяння» у поверненні техніки, вилученої у рамках розслідування. Крім того, запевнював, що підприємцю ніхто не буде перешкоджати у веденні бізнесу у майбутньому», – повідомляється про деталі справи.
Свої «послуги» оцінив у $60 тис. Його затримали на гарячому під час передачі всієї суми хабаря.
Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру.
Нагадаємо, раніше у Києві затримано голову політичної партії, який вимагав $2,5 млн за посаду нардепа.