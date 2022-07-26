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    Кримінал

    СБУшник погорів на чималому хабарі (фото)

    Оперативник обіцяв &laquo;дах&raquo; для підприємця - СБУшник погорів на чималому хабарі (фото)

    Оперативник обіцяв «дах» для підприємця

    фото: пресслужба СБУ

    «Послуги» правоохоронець оцінив у $60 тис.

    Співробітники внутрішньої безпеки СБУ у співпраці з НАБУ та САП викрили оперативника Служби безпеки на хабарі. Про це йдеться у повідомленні пресслужби СБУ.

    «Зловмисник вимагав неправомірну вигоду від фігуранта одного з кримінальних проваджень. Натомість обіцяв «сприяння» у поверненні техніки, вилученої у рамках розслідування. Крім того, запевнював, що підприємцю ніхто не буде перешкоджати у веденні бізнесу у майбутньому», – повідомляється про деталі справи.

    Свої «послуги» оцінив у $60 тис. Його затримали на гарячому під час передачі всієї суми хабаря.

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    Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру.

    Нагадаємо, раніше у Києві затримано голову політичної партії, який вимагав $2,5 млн за посаду нардепа.

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    Теги: росія окупанти СБУ НАБУ хабар війна САП розслідування Україна послуги окупація #stoprussia
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    СБУшник погорів на чималому хабарі (фото)