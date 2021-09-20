У Києві з'явиться найбезпечніша вулиця: деталі проєкту

Проєкт створено турецькими експертами і втілюватиметься поступово

У Києві буде створено найбезпечнішу вулицю. Нею стане вулиця Ентузіастів у Дніпровському районі (масив Русанівка). Проєкт вулиці розробили турецькі експерти, а от його деталі поки що не розкривають.

Заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій пояснив, про яку інфраструктуру йдеться.

За його словами, досягнути вищого рівня безпеки дозволять такі елементи:

Засоби доступності для маломобільних категорій населення. Це пандуси для входу у будівлю, плавні з’їзди з тротуарів, тактильні смуги для людей, які не бачать тощо. Такі елементи дозволять не тільки гарантувати безпечне пересування людей, а і зробити вулицю жвавішою, що є також важливою запорукою захищеності.

Пішохідні переходи – наземні, підземні тощо. Відсутність переходів змушує людей перебігати дорогу у неналежному місці, наражаючи себе на небезпеку. У разі неможливості встановити світлофори широкі проїжджі частини, окрім переходів, повинні складатися з острівця безпеки.

Освітлення. Освітлюватись має не тільки вулиця, а і входи до будівель.

Наявність парковок чи паркомісць. Без них водії ставлять авто на узбіччях, ускладнюючи рух пішоходів та автівок, а також створюючи потенційно аварійну ситуацію.

«Крім того, важливе значення відіграє стан архітектури. Закинуті будівлі аж ніяк не сприяють безпечності міського середовища. Це, зокрема, стосується історичних пам’яток, власників яких необхідно зобов’язувати утримувати споруду у належному стані», – додав Тацій.

Раніше депутат Київської міської ради, секретар Постійної комісії з питань транспорту, зв'язку та реклами Олесь Маляревич в інтерв’ю виданню «Вечірній Київ» повідомив про проєкт найбільш безпечної вулиці в Києві. За його словами, у 2018 році завдяки домовленості мера Києва Віталія Кличка та колишнього мера столиці Нью-Йорка Майкла Блумберга американці профінансували роботу турецьких експертів в Україні. Вони розробили проєкт найбезпечнішої вулиці Києва – вулиці Ентузіастів.

«Проєкт дуже цікавий. Таких інноваційних рішень ми в Києві ще не використовували. Ми його реалізуємо поступово, тобто реконструкція вулиці буде проводитися окремими частинами», – зазначив депутат.