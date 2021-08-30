Інклюзивна інфраструктура: забудовники будуть погоджувати свої дії з КМДА

Наприкінці червня Уряд прийняв постанову, яка визначає порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків і будівель

Департамент містобудування та архітектури КМДА уповноважений на перевірку відповідності намірів забудовника нормативній документації

Інклюзивна інфраструктура столиці буде погоджуватись у Департаменті містобудування та архітектури КМДА. Про це розповів заступник директора Департаменту містобудування та архітектури КМДА Юрій Тацій.

Наприкінці червня Уряд прийняв постанову, яка визначає порядок влаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до будинків і будівель. Цей документ визначає, за яким алгоритмом мають діяти суб'єкти містобудування, які планують облаштувати пандуси, підіймачі, тактильні смуги тощо.

Так, Департамент містобудування та архітектури КМДА уповноважений на перевірку відповідності намірів забудовника нормативній документації. Зокрема, контролюється, щоб об'єкти, які проєктуються, відповідали ДБН В.2.2-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд».

Тож перед тим, як почати роботи, забудовник повинен підготувати повідомлення про наміри щодо влаштування засобів безперешкодного доступу населення та разом з проєктною документацією спрямувати у Департамент. Таку заявку можна надіслати як через електронний кабінет Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, так і через Центр надання адміністративних послуг.

Документ з погодженням намірів забудовника надсилається йому в електронному кабінеті ЄДЕССБ або поштою. Так само він може отримати зауваження та пропозиції, якщо наміри не відповідають нормативам. У такому разі після врахування цих пропозицій у проєкті забудовник може подати документацію та повідомлення ще раз.

Нагадаємо, на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики депутати підтримали проєкт рішення про Уповноваженого Київської міської ради з прав осіб з інвалідністю.

До слова, у Києві планують запровадити тимчасовий мораторій на забудову в центральній частині столиці.