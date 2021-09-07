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    Економіка та фінанси

    Рада ухвалила зміни до закону про індустріальні парки

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    Законопроєктом визначаються об&rsquo;єкти, що можуть розміщуватися у складі індустріального парку - Рада ухвалила зміни до закону про індустріальні парки
    Законопроєктом визначаються об’єкти, що можуть розміщуватися у складі індустріального парку
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Проєкт закону передбачає щонайменше 2 млрд грн бюджетних коштів на розвиток індустріальних парків щороку

    Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт щодо індустріальних парків, яким передбачають впровадження низки стимулів для залучення інвестицій. Відповідні зміни 290 нардепів ухвалили на засіданні 7 вересня.

    Законопроєктом визначаються об’єкти, що можуть розміщуватися у складі індустріального парку. Так, на такій територія можна буде займатися переробною промисловістю, переробленням відходів (крім поховання), науково-технічною діяльністю та у сфері інформації/телекомунікацій.

    Заборонено буде виготовляти підакцизну продукцію (крім автомобілів та інших транспортних засобів), займатися гральним бізнесом.

    Проєкт закону передбачає щонайменше 2 млрд грн бюджетних коштів на розвиток індустріальних парків щороку – з 2022 року до 2025

    Компаніям, що керують, та ініціаторам створення парку передбачають часткові компенсації витрат на підключення та приєднання до електромереж, відсоткових платежів за кредитами (залежно від частки експорту продукції власного виробництва у загальному доході від діяльності).

    Крім того з бюджету частково компенсуватимуть інвестиції учасників індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.

    Для забезпечення податкових та митних пільг для учасників індустріальних парків зареєстровані відповідні законопроєкти 5688 та 5689.

    Документ також передбачає створення уповноваженого держоргану, що реалізуватиме політику уряду щодо роботи індустріальних парків. Його уряд повинен створити до 1 січня 2025 року.

    Як відомо, 7 вересня голова Верховної Ради Дмитро Разумков відкрив шосту сесію парламенту дев’ятого скликання.

    Напередодні спікер Ради Дмитро Разумков анонсував обмеження для журналістів у Раді. На другий поверх пускатимуть до 40 журналістів по спеціальних картках.

    Також у «Слузі народу» розповіли деталі відставок в уряді у вересні.

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    Теги: Верховна Рада інвестиції закон індустріальний парк інфраструктура
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    Рада ухвалила зміни до закону про індустріальні парки