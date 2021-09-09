У Києві облаштують магістральний веломаршрут «Оболонь-Поділ-Центр» (фото)

На вул. Пилипа Козицького вперше в столиці буде впроваджено велосипедну смугу зустрічного руху

На 18 столичних вулицях незабаром з’явиться велосипедна інфраструктура. Наразі проєкти на різних вулицях знаходяться на різних етапах реалізації, однак влада Києва приступила до реалізації великого проєкту створення магістрального веломаршруту з Оболоні у центр міста. Про це повідомив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

«Розпочато реалізацію частини магістрального веломаршруту «Оболонь-Поділ-Центр». Так, на вул. Г. Сковороди, що є частиною веломаршруту, вже влаштовано велосипедну смугу. Вона з’єднує вул. Набережно-Хрещатицьку, де тривають роботи, та серце Подолу – пішохідну Контрактову площу. На вулиці Героїв Сталінграда в рамках капітального ремонту також влаштують двосторонні велодоріжки, що приєднаються до велодоріжок, які вже є на проспекті Степана Бандери», – зазначив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

Також, за його словами, на вулицях Стрітенській та Пилипа Козицького реалізували нові схеми організації дорожнього руху зі спільним рухом велосипедистів та автотранспорту з обмеженням дозволеної швидкості до 30 км/год . Наразі дорожні служби завершують нанесення дорожньої розмітки.

Ділянка спільного руху велосипедистів та автотранспорту на вул. Стрітенській поєднає вул. Велику Житомирську, де планується влаштування смуги руху громадського транспорту і велосипедів, та вул. Стрілецьку. Також велоінфраструктура на вул. Стрітенській з’єднається з наявною велосипедною смугою на вул. Олеся Гончара.

«На вул. Пилипа Козицького вперше в столиці впроваджено велосипедну смугу зустрічного руху. Також поруч облаштовується велоінфраструктура на вулицях Генерала Воробйова та Ніщинського, щоб поєднати житловий масив Чоколівка з майбутнім магістральним веломаршрутом „Солом’янка-Центр“, який наразі проходить експертизу та запланований до реалізації», — зазначив Олександр Густєлєв.