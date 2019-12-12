Києвом роз'їжджала фейкова автівка поліції зі самозванцем за кермом (фото)



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Автомобіль Ford мав поліцейську символіку і спеціальні світлові пристрої Фото: Патрульна поліція Києва

Патрульна евакуювали автомобіль на штрафмайданчик

У середу, 11 грудня, близько 14-ї години на Оболонському проспекті патрульні помітили автомобіль Ford, який мав поліцейську символіку та був обладнаний проблисковими маячками.

Інспектори зупинили автомобіль аби перевірити наявність дозволу на використання відповідної символіки та спеціальних світлових пристроїв, повідомляє Патрульна поліція Києва.

За кермом перебував 24-річний молодий чоловік у форменому одязі поліцейських. Але жодних документів, які б посвідчували його належність до правоохоронних органів, як і дозвіл на використання спеціальних пристроїв надати не зміг.

На водія патрульні склали протокол за ч.1 ст. 184-3 (Незаконне використання найменування та ознак належності до Національної поліції України) та протокол за ст. 122-5 (Порушення вимог законодавства щодо встановлення і використання спеціальних світлових або звукових сигнальних пристроїв) КУпАП.

Автомобіль патрульні евакуювали на штрафмайданчик.