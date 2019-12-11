Під Києвом патрульні виявили нетверезого водія із наркотиками в кишені (фото)



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Патрульні зупинили Daewoo з пошкодженнями, характерними для ДТП Фото: Патрульна поліція Київської області

22-річний водій відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння

У вівторок, 10 грудня, вночі під час патрулювання вулиць Борисполя патрульні помітили автомобіль Daewoo з пошкодженнями, характерними для ДТП. Правоохоронці зупинили автівку.

У ході спілкування у водія були виявлені ознаки наркотичного сп’яніння. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

У присутності двох свідків 22-річний водій категорично відмовився від проходження огляду на стан сп’яніння. На правопорушника склали відповідні адміністративні матеріали.

Окрім цього, на питання охоронців порядку, чи має водій при собі заборонені до цивільного обігу речовини, останній повідомив, що у кишені куртки зберігає наркотичні речовини амфетамін та канабіс. Чоловік пояснив, що це для власного споживання.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу Бориспільського відділення поліції для встановлення всіх обставин події.

Нагадаємо, нещодавно на вулиці Олеся Гончара в центрі Києва патрульні зупинили автомобіль Porsche, водій котрого здійснив проїзд перехрестя на заборонний сигнал світлофора. Спілкуючись з чоловіком, інспектори помітили в останнього явні ознаки наркотичного сп’яніння. Під час поверхневої перевірки у 28-річного чоловіка поліцейські виявили кілька зіп-пакетів із наркотичною речовиною зеленого кольору.