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    Стрілянина на Київщині: чолов’яга відкрив вогонь по правоохоронцях (фото)

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    У результаті стрілянини пошкоджено службовий автомобіль - Стрілянина на Київщині: чолов’яга відкрив вогонь по правоохоронцях (фото)
    У результаті стрілянини пошкоджено службовий автомобіль
    Фото: Нацполіція

    Поліція проводить спецоперацію «Грім» по затриманню озброєного зловмисника

    У місті Яготин Київської області через неправильну парковку легкового автомобіля, що загородив проїзд, стався конфлікт. Для з’ясування усіх обставин на місце інциденту прибув наряд групи реагування патрульної поліції.

    У цей час невідомий чоловік з рушниці відкрив вогонь по правоохоронцях. Після цього стрілок зі зброєю заховався на власному подвір’ї, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    У результаті стрілянини пошкоджено службовий автомобіль. Поліцейські поранень не отримали.

    Для затримання озброєного зловмисника керівником поліції області введено поліцейську спецоперацію «Грім».

    На місці скоєного правопорушення працюють слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та бійці спецпідрозділу.

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    Стрілянина на Київщині: чолов’яга відкрив вогонь по правоохоронцях (фото)
    Стрілянина на Київщині: чолов’яга відкрив вогонь по правоохоронцях (фото)

    Як повідомлялося, у Козині Обухівського району Київської області невідомі пограбували будинок керівника відділу спортивної та балетної травми Інституту травматології та ортопедії НАМН України, президента Української асоціації спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії.

    Національна поліція України кримінал Київщина автомобіль злочин злочинець стрілянина
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