Стрілянина на Київщині: чолов’яга відкрив вогонь по правоохоронцях (фото)



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У результаті стрілянини пошкоджено службовий автомобіль Фото: Нацполіція

Поліція проводить спецоперацію «Грім» по затриманню озброєного зловмисника

У місті Яготин Київської області через неправильну парковку легкового автомобіля, що загородив проїзд, стався конфлікт. Для з’ясування усіх обставин на місце інциденту прибув наряд групи реагування патрульної поліції.

У цей час невідомий чоловік з рушниці відкрив вогонь по правоохоронцях. Після цього стрілок зі зброєю заховався на власному подвір’ї, повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

У результаті стрілянини пошкоджено службовий автомобіль. Поліцейські поранень не отримали.

Для затримання озброєного зловмисника керівником поліції області введено поліцейську спецоперацію «Грім».

На місці скоєного правопорушення працюють слідчо-оперативна група, експерти-криміналісти та бійці спецпідрозділу.

Як повідомлялося, у Козині Обухівського району Київської області невідомі пограбували будинок керівника відділу спортивної та балетної травми Інституту травматології та ортопедії НАМН України, президента Української асоціації спортивної травматології, хірургії колінного суглоба та артроскопії.