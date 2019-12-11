  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Києві патрульні виявили водія, рівень сп'яніння якого майже у десять разів перевищував норму

    • Розсилка
    На 32-річного водія патрульні склали протокол - У Києві патрульні виявили водія, рівень сп'яніння якого майже у десять разів перевищував норму
    На 32-річного водія патрульні склали протокол
    Фото: Патрульна поліція Києва

    Тест показав 1,96 проміле алкоголю

    У ніч на вівторок, 10 грудня, на вулиці Івана Мазепи у Києві патрульні зупинили автомобіль Opel за порушення правил дорожнього руху.

    Спілкуючись з порушником, інспектори помітили в останнього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат — 1,96 проміле, що перевищує дозволений рівень майже у 10 разів. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

    На 32-річного чоловіка патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

    В загальному, за ніч інспектори виявили ще 6 водіїв з ознаками сп'яніння.

    1 з 3
    на весь екран згорнути
    У Києві патрульні виявили водія, рівень сп'яніння якого майже у десять разів перевищував норму
    У Києві патрульні виявили водія, рівень сп'яніння якого майже у десять разів перевищував норму

    Як повідомлялося, з 2-го по 8 грудня київські патрульні склали 237 адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

    25 листопада на світанку столичні патрульні виявили чергового водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат — 1,42 проміле, що перевищує дозволену норму у 7 разів.

    Національна поліція України Київ водій автомобіль алкогольне сп'яніння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ