У Києві патрульні виявили водія, рівень сп'яніння якого майже у десять разів перевищував норму



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На 32-річного водія патрульні склали протокол Фото: Патрульна поліція Києва

Тест показав 1,96 проміле алкоголю

У ніч на вівторок, 10 грудня, на вулиці Івана Мазепи у Києві патрульні зупинили автомобіль Opel за порушення правил дорожнього руху.

Спілкуючись з порушником, інспектори помітили в останнього явні ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат — 1,96 проміле, що перевищує дозволений рівень майже у 10 разів. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

На 32-річного чоловіка патрульні склали протокол за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

В загальному, за ніч інспектори виявили ще 6 водіїв з ознаками сп'яніння.

Як повідомлялося, з 2-го по 8 грудня київські патрульні склали 237 адміністративних матеріалів за керування транспортним засобом у стані сп'яніння.

25 листопада на світанку столичні патрульні виявили чергового водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння. Чоловік погодився пройти огляд на стан сп'яніння, результат — 1,42 проміле, що перевищує дозволену норму у 7 разів.