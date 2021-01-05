«Київ Цифровий» замість Kyiv Smart City: столична влада розповіла про новий застосунок
Новий застосунок поєднав концепцію Kyiv Smart City та головні міські електронні сервіси
Новий застосунок міських сервісів «Київ Цифровий» став доступним для безкоштовного завантаження на смартфонах з IOS та Android. Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.
Як зазначають у Департаменті, цифрова трансформація міста триває, і новий застосунок став логічним кроком у розвитку електронних сервісів столиці.
Він поєднав концепцію Kyiv Smart City та головні міські електронні сервіси, пропонує актуальні сповіщення про важливе і зручний функціонал користування.
Вхід у застосунок швидкий та зручний, відповідає сучасним стандартам і не потребує тривалої та складної авторизації.
«Київ Цифровий» дозволяє автоматично завантажити дані платіжних карток та інформацію про автівки з Kyiv Smart City, якщо номер телефону користувача в застосунку той же, що і в гаманці Masterpass.
У застосунку вже доступна можливість:
поповнювати зі смартфону транспортну карту,
купувати QR-квитки,
сплачувати за паркування,
повертати евакуйовану автівку,
отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ,
своїми відгуками впливати на розвиток міста.
Сервіси для водіїв
«Київ Цифровий» – єдиний сервіс в Україні, що дозволяє повернути евакуйовану автівку зі штрафмайданчика без черг. Якщо авто евакуюють, водій отримає сповіщення з адресою штрафмайданчика та інструкцією для повернення транспортного засобу. Усі необхідні документи можна завантажити у застосунок.
Також «Київ Цифровий» співпрацює з муніципальними парковками. Зі смартфону можна сплатити за погодинне паркування чи придбати паркувальний абонемент і не обтяжувати себе пошуками паркоматів.
Уже зараз реалізовано можливість визначати місце паркування за геопозицією та перевіряти термін дії паркувального абонемента. У планах додати також мапу парковок та таймер із нагадуванням часу паркування.
Міський транспорт
У застосунку можна поповнити поїздками транспортну карту, придбати проїзний на місяць, а також користуватися разовими QR-квитками. Налаштована система сповіщень нагадає про закінчення дії проїзного чи підкаже, коли QR-квиток «згорить».
Послуги ЖКГ
Якщо користувач додасть адресу проживання, то «Київ Цифровий» сповіщатиме про початок та кінець планових чи аварійно-відновлювальних робіт у будинку. Застосунок отримає доступ до сповіщень про послуги постачання електроенергії, води, газу та опалення. Система відгуків дозволяє підтверджувати чи спростовувати правдивість інформації щодо надання тих чи інших послуг.
Як зазначають у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій, функціонал застосунку планують розширювати, аби забезпечити киянам максимум корисних сервісів.
Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, мобільний додаток Kyiv Smart City раптово припинив працювати. Користувачі отримали повідомлення, що всі сервіси – зокрема й електронний квиток – перенесено у новий застосунок «Київ Цифровий».