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    «Київ Цифровий» замість Kyiv Smart City: столична влада розповіла про новий застосунок

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    Додаток &laquo;Київ Цифровий&raquo; доступний для безкоштовного завантаження на смартфонах - «Київ Цифровий» замість Kyiv Smart City: столична влада розповіла про новий застосунок
    Додаток «Київ Цифровий» доступний для безкоштовного завантаження на смартфонах
    Фото з відкритих джерел

    Новий застосунок поєднав концепцію Kyiv Smart City та головні міські електронні сервіси

    Новий застосунок міських сервісів «Київ Цифровий» став доступним для безкоштовного завантаження на смартфонах з IOS та Android. Про це повідомляє Департамент інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації.

    Як зазначають у Департаменті, цифрова трансформація міста триває, і новий застосунок став логічним кроком у розвитку електронних сервісів столиці.

    Він поєднав концепцію Kyiv Smart City та головні міські електронні сервіси, пропонує актуальні сповіщення про важливе і зручний функціонал користування.

    Вхід у застосунок швидкий та зручний, відповідає сучасним стандартам і не потребує тривалої та складної авторизації.

    «Київ Цифровий» дозволяє автоматично завантажити дані платіжних карток та інформацію про автівки з Kyiv Smart City, якщо номер телефону користувача в застосунку той же, що і в гаманці Masterpass.

    У застосунку вже доступна можливість:

    поповнювати зі смартфону транспортну карту,

    купувати QR-квитки,

    сплачувати за паркування,

    повертати евакуйовану автівку,

    отримувати сповіщення щодо послуг у сфері ЖКГ,

    своїми відгуками впливати на розвиток міста.

    Сервіси для водіїв

    «Київ Цифровий» – єдиний сервіс в Україні, що дозволяє повернути евакуйовану автівку зі штрафмайданчика без черг. Якщо авто евакуюють, водій отримає сповіщення з адресою штрафмайданчика та інструкцією для повернення транспортного засобу. Усі необхідні документи можна завантажити у застосунок.

    Також «Київ Цифровий» співпрацює з муніципальними парковками. Зі смартфону можна сплатити за погодинне паркування чи придбати паркувальний абонемент і не обтяжувати себе пошуками паркоматів. 

    Уже зараз реалізовано можливість визначати місце паркування за геопозицією та перевіряти термін дії паркувального абонемента. У планах додати також мапу парковок та таймер із нагадуванням часу паркування. 

    Міський транспорт

    У застосунку можна поповнити поїздками транспортну карту, придбати проїзний на місяць, а також користуватися разовими QR-квитками. Налаштована система сповіщень нагадає про закінчення дії проїзного чи підкаже, коли QR-квиток «згорить».

    Послуги ЖКГ

    Якщо користувач додасть адресу проживання, то «Київ Цифровий» сповіщатиме про початок та кінець планових чи аварійно-відновлювальних робіт у будинку. Застосунок отримає доступ до сповіщень про послуги постачання електроенергії, води, газу та опалення. Система відгуків дозволяє підтверджувати чи спростовувати правдивість інформації щодо надання тих чи інших послуг.

    Як зазначають у Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій, функціонал застосунку планують розширювати, аби забезпечити киянам максимум корисних сервісів.

    Нагадаємо, сьогодні, 5 січня, мобільний додаток Kyiv Smart City раптово припинив працювати. Користувачі отримали повідомлення, що всі сервіси – зокрема й електронний квиток – перенесено у новий застосунок «Київ Цифровий».

    Теги: Київ КМДА транспорт послуги квиток Kyiv Smart City
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