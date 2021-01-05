Додаток Kyiv Smart City більше не працює: влада робить здивоване обличчя

Додаток Kyiv Smart City у мобільних телефонах більше не працює

Додаток Kyiv Smart City у мобільних телефонах більше не працює

Е-квиток та інші сервіси без попередження перенесли в новий застосунок

Мобільний додаток Kyiv Smart City раптово припинив працювати. Користувачі отримали повідомлення, що всі сервіси – зокрема й електронний квиток – перенесено у новий застосунок «Київ Цифровий». Про це повідомляє Хмарочос.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров на своїй сторінці у Facebook підтвердив цю інформацію. За його словами, для команди Kyiv Smart City «це стало такою самою несподіванкою як і для всіх киян».

Назаров запевняє, що команда Kyiv Smart City не має жодного відношення до розробки та реалізації нового застосунку «Київ Цифровий».

Він каже, що його команда «продовжує розробляти нові та покращувати вже запущені сервіси не тільки для Києва, але й для всіх міст України».

Отже, відтепер, щоб користуватися Kyiv Smart Card, слід завантажити новий застосунок «Київ Цифровий». Усі поїздки та QR-квитки мають бути автоматично перенесені в нову програму. Увійти у свій аккаунт в новому застосунку можна за допомогою номера телефону. Потім програма запропонує відсканувати штрихкод Kyiv Smart Card або ввести номер вручну, а також ввести чотиризначний пінкод, розташований праворуч від штрихкода.

Під час завантаження «Київ Цифровий» повідомляє, що використання застосунку автоматично вимикає Apple Wallet – раніше через одночасне спрацьовування обох програм власники айфонів мали труднощі з валідацією квитка за допомогою смартфона.