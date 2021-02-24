Київ готується до Інвестиційного форуму: тематика, коли відбудеться

У Форумі запланована участь міжнародних та вітчизняних інвесторів, експертів, урядовців, дипломатів

Проведення щорічного Інвестиційного форуму Києва – 2021 заплановане у другому півріччі поточного року. Організаційне забезпечення заходу покладене на Департамент економіки та інвестицій Київської міської держадміністрації. Про це йдеться в розпорядженні КМДА № 224.

За словами організаторів Форуму, цього року дискусійні панелі будуть присвячені трансформаційним процесам та відновленню економіки в умовах мінливого світу, а також впливу цих процесів на перспективи соціально-економічного розвитку Києва та Київської агломерації.

Тематика Форуму також охоплюватиме питання посилення ділової активності, збереження конкурентоспроможності першочергово тих бізнесів, які створюють додану вартість та сприяють забезпеченню стабільності, справедливості і тим самим створюють суспільну цінність.

У рамках Форуму обговорюватимуться також питання інвестиційної діяльності, інформаційного обміну та інших важливих сфер життєдіяльності громад з огляду на глобальні тенденції та виклики, які доведеться долати очільникам територіальних громад. Мова піде, зокрема, про питання трансформації міського простору, переосмислення планування міста з дотриманням умов соціального дистанціювання, забезпечення екологічної безпеки, інклюзивності міського середовища та сервісів.

Основна мета заходу – продемонструвати інвестиційний потенціал столиці України, який в умовах сьогодення стає ще більш масштабнішим завдяки зростаючим інтелектуальним та інноваційним ресурсам. Під час дискусійних панелей значну увагу буде приділено інвестиційним можливостям міської транспортної та супутньої інфраструктури, галузі житлового-комунального господарства, ІТ, освіти, охорони здоров’я, адміністративних послуг, екології та креативних індустрій.

У рамках заходу передбачена презентація міських інвестиційних проектів за напрямами реалізації стратегічних ініціатив, визначених у Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року. Як зазначено в розпорядженні, у термін до 30 квітня структурні підрозділи КМДА мають подати відповідні пропозиції до Департаменту економіки та інвестицій.

У Форумі запланована участь міжнародних та вітчизняних інвесторів, провідних експертів зі сталого розвитку, міжнародних відносин та економіки, представників урядових кіл, дипломатичних установ різних країн світу та іноземних муніципалітетів, центральних органів влади, місцевого самоврядування, підприємців та ЗМІ.

Захід відбуватиметься з дотриманням всіх необхідних норм протиепідемічної безпеки з моніторингом стану здоров’я.

Інвестиційний форум Києва проходить із 2016 року. Минулорічний захід відбувся 10 вересня у КВЦ «Парковий». Тоді міжнародні та українські інвестори, лідери думок, представники органів місцевого самоврядування, творчої та IT-спільноти обговорили напрями розвитку столичного регіону як ультрасучасної європейської агломерації, привабливої для інвесторів, туристів та інноваційних підприємців.