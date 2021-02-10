Стало відомо, куди виводили гроші українці у 2020 році

Щоб оформити е-ліміт потрібно звернутися до будь-якого українського банку та надати довідки про доходи

Торік українці втричі збільшили інвестиції коштів за кордон

Вже два роки в Україні діють нові правила валютного контролю. За минулий рік українці оформили 34 706 е-лімітів для інвестицій за кордон.

Більшість українців, які оформили е-ліміт, зробили це з метою придбання цінних паперів провідних іноземних компаній та оформлення дозволів на вивезення валюти.

Зокрема, як повідомили «Главкому» у Приватбанку, у порівнянні з 2019 роком кількість оформлених у них е-лімітів зросла більше ніж утричі (26 719 проти 7 200). Загальна сума оформлених через банк лімітів у 2020 склала у еквіваленті $137,6 млн, а в середньому українці минулого року інвестували за кордон трохи більше 5 тис долл США.

На відміну від 2019, коли е-ліміти переважно оформлювалися для розміщення коштів на закордонних рахунках, у 2020 українці найчастіше оформлювали дозволи на вивезення валюти для купівлі цінних паперів світових компаній.

Е-ліміт – електронний ліміт операцій клієнта, у рамках якого Нацбанк дозволяє надсилати перекази за кордон для: інвестицій, зокрема купівлі акцій, відкриття рахунків за кордоном та страхування життя в іноземних компаніях. Ця система почала діяти у 2019 році у лютому.

Безперечним лідером для інвестування коштів українцями залишається США - за 2020 для інвестицій у американські компанії оформлено 14 607 е-лімітів.

На другому місці Кіпр - 2 868 е-лімітів, також популярні перекази на банківські рахунки в країнах, де найбільше українських заробітчан - Польща (2 124) та Іспанія (1 662).

Найбільше інвестованих за кордон коштів українці переказали у доларах США (70%), також популярні євро (25%) та польський злотий (4,5%).

Щоб оформити е-ліміт потрібно звернутися до будь-якого українського банку та надати довідки, що засвідчують ваші доходи.